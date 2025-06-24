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AH股新聞

24/06/2025 15:03

《Ａ股評論》高盛：中國經濟增長仍有韌性，維持中國股市超配建議

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《澎湃新聞》報道，高盛中國股票策略分析師付思在２３日
舉行的媒體見面會上表示，維持對Ａ股和港股的超配建議，預計滬深３００目標點位為４６００
點，ＭＳＣＩ　Ｃｈｉｎａ目標點位為８４點，隱含約１０％的上行空間。
　
　　行業配置方面，付思表示，高盛近期調高了銀行和地產板塊的評級，主要受益於國內政策支
持，同時繼續超配以消費為主的板塊，包括醫療器械、消費服務、傳媒和電商零售等細分領域。
　
　　在資金層面，付思介紹，當前全球配置型資金對美國股票的持倉已達歷史高位，而中國在全
球配置型資金中仍處於底部位置，這種配置差異為中長期資金回流中國股票創造了空間和可能性
，若宏觀經濟持續改善，具備較大潛力吸引更多資金流入。
　
＊料下半年政策對沖明顯加碼＊
　
　　高盛中國經濟學家王立升則在會上指出，中國經濟增長短期仍較有韌性，今年以來出口超預
期，使得中國ＧＤＰ增長穩定，但若經濟增長動能由出口驅動轉向內需驅動，意味著需要更多政
策支持。
　
　　王立升判斷，今年下半年政策對沖會明顯加碼。雖然下半年會有適度溫和政策寬鬆，尤其在
消費和投資端，但大規模的政策刺激在非常短期（如１－２個月）內公布的可能性相對較低。
　
＊人幣對美元未來一年或升值近４％＊
　
　　人民幣方面，王立升預計，人民幣對美元有一定升值空間，但幅度比歐元和日圓升值小，預
計未來３個月、６個月和１２個月人民幣對美元匯率與現在７﹒２左右相比有一定升值，預測分
別是７﹒１、７﹒０和６﹒９，即未來一年內人民幣可能對美元升值接近４％，不過人民幣升值
幅度不及其他主要貨幣，人民幣對一攬子貨幣相對仍存在貶值傾向，這對出口能提供適當小幅支
撐。（ｓｌ）

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