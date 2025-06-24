《Ａ股評論》高盛：中國經濟增長仍有韌性，維持中國股市超配建議

《經濟通通訊社２４日專訊》據《澎湃新聞》報道，高盛中國股票策略分析師付思在２３日

舉行的媒體見面會上表示，維持對Ａ股和港股的超配建議，預計滬深３００目標點位為４６００

點，ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ目標點位為８４點，隱含約１０％的上行空間。



行業配置方面，付思表示，高盛近期調高了銀行和地產板塊的評級，主要受益於國內政策支

持，同時繼續超配以消費為主的板塊，包括醫療器械、消費服務、傳媒和電商零售等細分領域。



在資金層面，付思介紹，當前全球配置型資金對美國股票的持倉已達歷史高位，而中國在全

球配置型資金中仍處於底部位置，這種配置差異為中長期資金回流中國股票創造了空間和可能性

，若宏觀經濟持續改善，具備較大潛力吸引更多資金流入。



＊料下半年政策對沖明顯加碼＊



高盛中國經濟學家王立升則在會上指出，中國經濟增長短期仍較有韌性，今年以來出口超預

期，使得中國ＧＤＰ增長穩定，但若經濟增長動能由出口驅動轉向內需驅動，意味著需要更多政

策支持。



王立升判斷，今年下半年政策對沖會明顯加碼。雖然下半年會有適度溫和政策寬鬆，尤其在

消費和投資端，但大規模的政策刺激在非常短期（如１－２個月）內公布的可能性相對較低。



＊人幣對美元未來一年或升值近４％＊



人民幣方面，王立升預計，人民幣對美元有一定升值空間，但幅度比歐元和日圓升值小，預

計未來３個月、６個月和１２個月人民幣對美元匯率與現在７﹒２左右相比有一定升值，預測分

別是７﹒１、７﹒０和６﹒９，即未來一年內人民幣可能對美元升值接近４％，不過人民幣升值

幅度不及其他主要貨幣，人民幣對一攬子貨幣相對仍存在貶值傾向，這對出口能提供適當小幅支

撐。（ｓｌ）

