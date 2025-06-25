【達沃斯論壇】李強晤范明政：中越應緊密團結，加強戰略溝通合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李強２４日下午在天津會見來

華出席夏季達沃斯論壇的越南總理范明政。李強指出，當前國際局勢的不穩定不確定因素仍在增

多，中越應當更加緊密團結起來，加強戰略溝通和互利合作，這不僅有利於雙方，也有利於地區

和世界。



李強表示，中方願同越方加快發展戰略對接，開好雙邊合作指導委員會第十七次會議，落實

好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，推進中越鐵路聯通，加強市場和產

業對接，拓展人工智能、數字經濟、綠色發展等領域合作，共同培育壯大經濟新動能。雙方要加

強文化、旅遊、教育、媒體等領域交流合作，辦好「中越人文交流年」系列活動。中方歡迎越南

成為金磚夥伴國，願同越方共同維護自由貿易和多邊貿易體制，推進平等有序的世界多極化和普

惠包容的經濟全球化，為世界和平發展注入更多穩定性和正能量。



范明政表示，越方願同中方落實兩黨最高領導人達成的重要共識，進一步密切高層交往，提

升政治互信，加強戰略溝通，推進經貿、投資、互聯互通、高科技、防務等領域務實合作，深化

人文交流。中國以自身高質量發展引領世界經濟增長，越方對此高度讚賞和欽佩。越方堅定支持

習近平主席提出的三大全球倡議，期待同中方加強多邊協作，捍衛多邊主義，維護好共同利益。

