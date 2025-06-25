【達沃斯論壇】李強：保護主義措施正大幅上升，跨境投資波動下行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》夏季達沃斯論壇今日舉行開幕式，國務院

總理李強致辭時表示，保護主義的措施正在大幅上升，跨境投資波動下行。



李強指出，保護主義的措施正在大幅的上升，全球經貿摩擦加劇。有關數據顯示，２０２４

年全球歧視性的貿易壁壘數量超過了１２００項，回到５年前、新冠疫情之前，各種歧視性的貿

易壁壘也只有２００多項，現在是５年前的６倍，不少國家只能尋求新的貿易途徑，開展貿易工

作。「周邊和雙邊、小多邊經貿制度安排不斷的增加，各國之間簽署的區域性貿易協定不斷的增

加，從國際貿易發展來講，利在哪裏？弊在哪裏？是好事，還不是好事？有待實踐去檢驗」。



此外，跨境投資波動下行，產供應鏈碎片化風險正在上升，全球限制性的外貿政策現在可以

說是越來越多，疊加貿易局勢比較緊張，使得一些跨國企業投資決策就變得更加謹慎。全球跨境

投資最近三年連續負增長，去年２０２４年就比歷史高點下降了４０％。有一些國家、有一些地

區以去風險為由干涉市場，國際的分工格局被迫調整，產業鏈供應鏈所謂的友岸化、近岸化、本

地化趨勢在增強，重複建設增多，這也拉低了經濟運行的效率。

