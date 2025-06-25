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25/06/2025 11:49

【達沃斯論壇】李強：二季度指標向好，有信心保持經濟較快增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》夏季達沃斯論壇今日舉行開幕式，國務院
總理李強致辭時表示，中國經濟持續穩健增長，將為世界經濟加速恢復提供有力的支撐。今年在
外部衝擊明顯加大的背景下，二季度主要指標持續向好。「我注意到現在國際上有不少的著名的
機構調高了對中國經濟今年的預期，我們有信心，有能力保持中國經濟較快增長，更深入地看中
國經濟的發展不是一個短期的突破，而是錨定長遠目標的持續邁進」。
　
　　他表示，在制定「十五五」發展規劃，中國強調的是一張藍圖繪到底，中國的這些舉措，讓
中國經濟能夠穿越周期，穩健前行，繼續為世界經濟注入更多的穩定性和確定性。
　
　　他又指，中國各方面增長潛力巨大，正在整體邁向高收入國家，消費升級需求旺盛，既有廣
大老百姓衣食住行方面的傳統消費，也有這幾年快速成長的智能終端等新型消費，推動中國在製
造大國的堅實基礎上成長為超大體量的消費大國，將為各國企業帶來廣闊的增量市場。
　
　　他並稱，中國政府一貫支持企業家幹事創業，繼續打造市場化、法治化、國際化一流營商環
境，也始終敞開懷抱，熱情歡迎各國企業投資中國深耕中國，與中國一起發展，共創更加美好的
未來。

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