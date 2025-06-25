《神州頭條》財經報章頭版摘要：金融支持擴大消費「１９條」發布

《經濟通通訊社２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見新加坡總理黃循財

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６月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財

。習近平強調，中新要牢牢把握兩國友好大方向，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中新關

係，確保航向不偏、動力不減。要築牢中新友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更

高水平政治互信服務兩國關係發展。中方歡迎新方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建

「一帶一路」合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等領域標誌性成果，推動重大項目提質

升級，續寫高質量合作新篇章。



金融支持提振擴大消費指導意見出台

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中國人民銀行、國家發展改革委、財政部、商務部、金融監管總局、中國證監會近日聯合印發《

關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》提出，夯實宏觀經濟基礎，穩定消費預期。實施好貨

幣政策，加強逆周期和跨周期調節，綜合運用準備金、再貸款再貼現、公開市場操作等多種貨幣

政策工具，保持流動性充裕，持續推動社會綜合融資成本下降。健全投資和融資相協調的資本市

場功能，推動中長期資金入市，促進資本市場穩定發展。



中證監：推進數據要素深度融合創新應用

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國家數據局政策規劃司副司長欒婕在發布會上表示，國家數據局將聯合各部門持續深入推進「數

據要素ｘ」行動，從典型應用場景入手，加快挖掘更多數據要素價值釋放的新模式新路，希望更

多企業能夠參與到相關試點、案例遴選及大賽活動中來，共同激活數據要素價值，為各行業高質

量發展提供新動能。中國證監會科技監管司副司長、一級巡視員蔣東興表示，中國證監會緊密圍

繞做好數字金融等「五篇大文章」，將數據要素作為新質生產力，穩步推進數據要素在資本市場

的深度融合與創新應用。





《上海證券報》



習近平會見新加坡總理黃循財

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６月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財

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中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年活動安排公布

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據中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平介紹，９月３日上午，以中共中央、全國人大常委會

、國務院、全國政協、中央軍委名義，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界

反法西斯戰爭勝利８０周年大會，包括檢閱部隊。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習

近平將發表重要講話。９月３日中午，在北京舉行招待會，習近平將發表重要講話。９月３日晚

，在北京舉行文藝晚會，黨和國家領導人將出席。



人行等六部門發布１９項舉措支持提振和擴大消費

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中國人民銀行六部門聯合印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，以完善擴大消費長

效機制，更好滿足消費領域金融服務需求。《意見》從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供

給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優化消費環境和政策支撐保障等六個方面

提出１９項重點舉措。



《證券時報》



習近平會見新加坡總理黃循財

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６月２４日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財

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六部門發布金融支持擴消費「１９條」

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人民銀行等聯合發布《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，從支持增強消費能力、著力

提升金融機構專業化服務能力、加大消費重點領域金融支持、強化消費基礎設施和流通體系的金

融支持、加強基礎金融服務優化消費環境等方面提出１９條具體舉措，為更好發揮消費對經濟發

展的基礎性作用提供有力支撐。



科創板第五套上市標準重啟，禾元生物ＩＰＯ申請７月１日上會

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昨晚，上交所上市審核委員會發布審議會議公告，定於７月１日召開上市審核委員會審議會議，

審議科創板擬上市企業武漢禾元生物科技股份有限公司的發行上市申請。根據禾元生物招股書上

會稿，該公司擬採用科創板第五套標準上市。這是６月１８日中國證監會主席吳清在２０２５陸

家嘴論壇宣布在科創板設置科創成長層，並且重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市以來，

首家上會的科創板第五套標準企業。（ｅｗ）

