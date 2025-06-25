《神州經脈》李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成

《神州經脈》滬深股市全日（２５日）走高，滬綜指收升１﹒０３％，三連升，報

３４５５﹒９７點，創年內新高，深成指收升１﹒７２％，創業板大漲３﹒１１％。滬深兩市全

天成交額達１﹒６萬億元（人民幣．下同），為４月１０日以來高位，較上個交易日增１８８２

億元或１３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７１３，較上個交易日４時３０分收盤

價升６８點子，兩連升，續創２０２４年１１月８日以來逾七個半月新高，全日在７﹒１６７４

至７﹒１７２８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６６８，較上個交易日跌１２點

子，較市場預測偏強４１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強在夏季達沃斯論壇開幕式上致辭時指，受地緣政治、技術革新及經濟結構

影響，國際經貿格局正出現深刻變化，在經貿摩擦加劇下，全球產業鏈碎片化風險上升。他呼籲

各國和氣生財，透過平等協商解決分歧，並指中國有信心、有能力保持經濟較快增長。



２﹒ 國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁李波今日在２０２５夏季達沃斯論壇期間表示，穩定

幣有可能成為非常高效的支付手段，也可以成為價值儲存的手段，前提是適度的應用。當前的問

題在於如何進行有效監管。全球都在嘗試如何適度監管穩定幣，大家都希望建立關於穩定幣的有

效法律和監管框架，ＩＭＦ支持這些工作，也希望制定相關的國際標準，並已經出台一些初步指

引。



３﹒ 內媒指成都、深圳、長沙等一些城市的機場已明確禁止攜帶羅馬仕、安克宣布回收的同型

號、同批次行動電源；順豐快遞目前亦暫停攬收純電池類物品，包括羅馬仕在內的所有品牌移動

電源。國產羅馬仕（Ｒｏｍｏｓｓ）、安克（Ａｎｋｅｒ）品牌的移動電源部分批次因有過熱起

火風險，近日在境內外緊急回收超過２００萬件產品，而造成風險的主因是採用了安普瑞斯

（Ａｍｐｒｉｕｓ）的問題電芯。這家中美合資公司供應電芯給至少８個品牌，包括安克、羅馬

仕、小米、綠聯（ＵＧＲＥＥＮ）、倍思（Ｂａｓｅｕｓ）、麥多多（Ｍｃｄｏｄｏ）、傲基

（ＡＵＫＥＹ）、電友（ＥＬＥＣＪＥＴ）。



４﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，中國主權財富基金－－中投公司已取消出售約１０億美元

的美國私募股權投資組合。因中美官員早前敲定緩和關稅緊張局勢的框架，減輕了中投出售資產

的壓力。今年４月，中美關稅戰蔓延至金融行業，中投公司據報尋求出售其在由凱雷、黑石等管

理的基金中的基金份額，以降低對美國的敞口，但近期中投已向潛在買家和基金管理人發出訊號

，表示其不再出售這些份額。



５﹒ 國務院副總理何立峰２３日至２４日在河北調研，先後來到邯鄲、邢台，實地調研家電以

舊換新情況和房地產開發銷售、新能源新材料產業發展等工作。何立峰表示，要加快構建全國統

一大市場，積極擴大內需提振消費，加快構建房地產發展新模式，因地制宜發展新質生產力，更

好推動經濟高質量發展。要持續推動大宗耐用消費品以舊換新政策落地見效，有力有效穩定市場

預期。要加大力度促進外貿生產企業穩量提質，推動內外貿一體化結合發展。要聚焦主業，持續

推動高端裝備製造、智能光伏、清潔能源、新材料等企業創新發展，並綜合整治內捲式競爭。



６﹒ 台灣經濟主管部門近日表示已將６０１個實體納入「出口管制名單」，當中包括華為、中

芯國際等大陸芯片研發企業，這意味台企向名單上的企業出口任何產品之前需要獲得當局批准。

國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上對此回應稱，民進黨當局對於損台害台的關稅霸凌，無

底線卑躬屈膝；對於互惠互利的兩岸經濟合作卻頻施惡招，甚至配合美國打壓大陸企業，種種卑

劣行徑令人不齒。陸方將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，維護兩岸同胞利益

福祉。



７﹒ 國防部昨晚宣布，６月２５日至２６日，上海合作組織成員國國防部長會議將在青島舉行

，中國國防部長董軍主持會議並發言。由於中東局勢緊張，外界關注伊朗防務部門負責人是否與

會。印度國防部長辛格、俄羅斯國防部長別洛烏索夫則已確認出席，董軍將分別與他們舉行會談

。印度國防部的聲明表示，辛格將呼籲聯手持續努力，以消除區域內的恐怖及極端主義。



８﹒ 財政部公布，５月全國共銷售彩票５７０﹒３６億元，同比增長１９﹒８％，主要原因是

５月份體育賽事較多帶動競猜型彩票銷量增長，以及去年同期即開型彩票銷量基數較低等。其中

，福利彩票機構銷售１８５﹒２９億元，同比增長８﹒６％；體育彩票機構銷售３８５﹒０７億

元，同比增長２６％。１－５月累計，全國共銷售彩票２６３３﹒７２億元，同比增長４﹒３％

。其中，福利彩票機構銷售８８９﹒７９億元，同比增２﹒３％；體育彩票機構銷售

１７４３﹒９３億元，同比增５﹒４％。（ｓｌ）

