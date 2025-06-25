《鍾之日記》憧憬虛擬資產，中資券商炒上

《鍾之日記》６月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



以伊達成脆弱停火協議，加上美國聯儲局主席鮑威爾沒有排除７月減息的可能性，隔夜美股

三大指數全線收漲，香江魚缸今日繼續突破，盤中高見２４５３３點，創逾三個月高，恒指全日

收報２４４７４，升２９７點或１﹒２％，四連升，主板成交逾２６７８億元。



＊滬指年內新高，兩市成交增逾一成＊



滬深股市全日走高，滬綜指收升１﹒０３％，三連升，報３４５５﹒９７點，創年內新高，

深成指收升１﹒７２％，創業板大漲３﹒１１％。滬深兩市全天成交額達１﹒６萬億元人民幣，

為４月１０日以來高位，較上個交易日增量１３％。



盤面上看，大金融板塊持續爆發，以券商升近５％最勁；銀行股方面，中、農、工、建四大

行續創歷史新高。一方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，強化結構性貨幣政策工具激勵

，加大對服務消費重點領域信貸支持，發展債券、股權等多元化融資渠道；聚焦消費重點領域加

大金融支持，結合消費場景和特點創新金融產品。另一方面，國泰海通（滬：６０１２１１）下

屬公司國泰君安國際獲香港證監會批准提供加密貨幣等虛擬資產交易服務，刺激板塊集體上行。



國務院總理李強在夏季達沃斯論壇上致辭時指，受地緣政治、技術革新及經濟結構影響，國

際經貿格局正出現深刻變化，在經貿摩擦加劇下，全球產業鏈碎片化風險上升。他呼籲各國和氣

生財，透過平等協商解決分歧，並指中國有信心、有能力保持經濟較快增長。



＊官方推穩定幣發展，國企券商入場＊



穩定幣近期爆火，內地開始醞釀規範穩定幣，人行行長潘功勝在６月１８日舉行的陸家嘴論

壇首次提及穩定幣後，更正式成為官方認可發展穩定幣訊號。



國泰君安國際（０１７８８）中午發公告稱，於昨日，公司全資附屬公司國泰君安證券（香

港）有限公司正式獲證監會批准，將現有第１類（證券交易）受規管活動的牌照，升級為透過在

證監會持牌平台上開立綜合帳戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。國泰君安國際股價大升

１９８﹒４％，以全日最高位收市兼破頂，收報３﹒７元，成交大增至１６３﹒９億元，為成交

額最大股份。其大股東國泰海通（０２６１１）亦收高１０﹒４％。



國泰君安國際昨晚先於公眾號表示正式獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照上升級為可

提供虛擬資產交易服務，以及在提供虛擬資產交易服務的基礎意見。此次牌照升級後，客戶將可

在國泰君安國際平台直接交易加密貨幣（如比特幣、以太幣等）、穩定幣（如泰達幣等）等虛擬

資產。



國泰君安國際表示，至此成為首家可提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商，服

務覆蓋提供虛擬資產交易服務、在虛擬資產交易服務過程中提供意見，以及發行、分銷包括場外

衍生品在內的虛擬資產相關產品。



有望在虛擬資產交易分一杯羹，中資券商股齊炒上，申萬宏源（０６８０６）收漲

１４﹒５％，申萬宏源香港（００２１８）飆逾４２％，招商證券（０６０９９）彈１３﹒４％

，中信証券（０６０３０）揚９﹒８％，中金公司（０３９０８）升８﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

