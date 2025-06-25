《Ａ股焦點》京東方Ａ微跌，擬以約４８億收購彩虹光電３０％股權

《經濟通通訊社２５日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）和彩虹股份

（滬：６００７０７）昨晚（２４日）雙雙發布公告表示，彩虹股份已與京東方Ａ簽署《股權轉

讓協議》，京東方Ａ以約４８﹒４９億元（人民幣．下同）的價格獲得彩虹股份所持的控股子公

司彩虹光電３０％的股權受讓權。



京東方Ａ今早高開低走，現微跌０﹒２５％，報３﹒９２元；彩虹股現跌０﹒６３％，報

６﹒３５元。



資料顯示，彩虹光電成立於２０１５年，主要從事ＴＦＴ－ＬＣＤ面板及模組、液晶顯示器

、電視機、儀器儀表及配件的研發、生產、銷售、技術服務等，是彩虹股份ＬＣＤ８﹒６代線的

運營主體，彩虹股份持有其９９﹒７９％的股權。彩虹光電產品市場客戶覆蓋了海信、ＴＣＬ、

小米、海爾、創維、長虹、康佳、ＴＰＶ、兆馳以及三星、ＢＢＹ、ＶＩＺＩＯ、ＶＥＳＴＥＬ

等海內外品牌電視整機廠商。



對於此次收購，京東方Ａ在公告中表示，本次收購彩虹光電３０％股權，符合公司發展戰略

，能夠助力公司繼續鞏固和擴大競爭優勢，強化公司在行業內的影響力，促進公司業務整體競爭

力提升。（ｊｑ）

