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AH股新聞

25/06/2025 17:37

《Ａ股動向》中集集團：已設中東總部，與海灣六國拓戰略合作機會

　　《經濟通通訊社２５日專訊》以色列和伊朗暫時停火，但中東局勢仍存不確定性。對於有投
資者在互動平台詢問在中東國家的合作和業務往來，中集集團（０２０３９）
（深：００００３９）今日在平台回應稱，中東區域是集團當前海外業務拓展的重點區域之一，
已成立了中東區域總部公司，正在與海灣六國積極拓展戰略性合作機會。其中在能源領域，隨著
中東國家對天然氣供應設施建設的推進，將為中集天然氣儲運裝備及工程帶來新的增量機會，並
在大規模可再生電力裝機推動下，綠氫、儲能存在巨大發展潛力。
　
　　中集集團表示，今年以來，公司已在中東交付或斬獲多個訂單，如：中集車輛ＤＴＢ．水泥
攪拌車（含粉罐車）業務集團向中東地區批量交付攪拌車；中集安瑞科旗下荊門宏圖與沙特阿拉
伯化工巨頭ＳＡＢＩＣ簽訂多個４７５０立方米丁二烯球罐項目訂單，總金額超６０００萬元人
民幣；中集模塊化建築（ＭＢＳ）成功簽約沙特的地球精品酒店項目，規劃總建築面積１﹒１萬
平方米，共３層高由１０４個模塊組成。
　
　　中集集團Ａ股今日收升０﹒２６％，報７﹒８６元人民幣；Ｈ股則跌１％，報６﹒１６港元
。（ｊｑ）

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