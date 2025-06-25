【穩定幣】官媒批美國布局穩定幣，或成收割別國貨幣主權「鐮刀」

《經濟通通訊社２５日專訊》央視旗下新媒體《玉淵譚天》２４日晚發表題為《穩定幣，是

美元的「救心丸」嗎？》文章，指出美國積極布局穩定幣，此舉並不只是為了化解美債風險，其

更大的目標還在於加深美元對全球金融體系的影響。如果不能合理設計，反而忽視其風險屬性，

將其用作增加債務的槓桿工具，拖延美元自身實質問題的解決，甚至作為收割別國貨幣主權的「

鐮刀」，無疑將導致風險積聚，給美國金融體系的運行帶來反噬。



文章稱，當地時間６月１７日，美國參議院以６８票贊成、３０票反對通過《指導與建立美

國穩定幣國家創新法案》，為與美元掛勾的穩定幣制定監管規則。該法案要求每發行１美元穩定

幣，須有等值高流動性、安全資產作為支撐，範圍包括美元和短期國債等。這一要求，本質上是

為了解決加密資產中長期存在的信用真空問題，為幣值穩定性注入「現實錨點」。與此同時，法

案還首次將穩定幣納入反洗錢和金融監管體系。



目前，該法案仍需在眾議院獲得通過，隨後才能遞交總統簽署成為正式法律。可以預見的是

，一旦正式落地，美國將成為全球首個將穩定幣納入主流金融監管體系的國家。這不僅將改變加

密貨幣行業的生態結構，也可能為全球金融體系帶來新的挑戰。



＊美債危機下，維繫美元循環平衡正在被打破＊



長期以來，美國經濟依賴一個看似完美的閉環運轉：通過巨額貿易逆差，將美元輸出到世界

各地；而各國又將手中大量的美元，通過購買美國國債的方式，回流至美國。美國則用這些借來

的錢在全球投資，賺取足以覆蓋利息的豐厚回報。然而，最新的數據顯示，美國債務規模已高達

３６﹒２萬億美元，並且仍在以驚人的速度增長。更值得警惕的是一個質的變化：根據美國經濟

分析局（ＢＥＡ）的數據，２０２４年，美國在全球投資的初級帳戶淨收入出現虧損。這傳遞出

一個嚴峻的信號。從國際收支的角度來看，維繫美元循環的平衡正在被打破。



美債危機下，穩定幣的出現，讓美國看到了一種新的可能。設想一下：個人以１美元購買１

個由泰達公司發行的穩定幣（ＵＳＤＴ），由於背後有美債資產作抵押，用戶相信未來能夠等值

兌換；而發幣公司可以用收到的這１美元，購買美債或進行二次投資。如此一來，穩定幣具備「

鏈上」購買力，而這一美元又在現實金融系統中流通。



＊穩定幣不僅是解決美債「救心丸」，將成數字美元霸權窗口＊



文章指出，穩定幣的交易基於區塊鏈，點對點，去中心化，並不需要經過各國的央行體系。

目前全球九成以上的穩定幣與美元掛勾，其使用早已跨越國界，這正是美國所樂見的。如果大家

都在線上用穩定幣交易，相當於虛擬世界的「美元」，也會進一步擠壓現實世界中各國本幣的空

間。



文章稱，如果穩定幣不加限制地傳播，美元的影響力將更加侵蝕他國的主權貨幣體系。意大

利財政部長已發出警告，與美元掛鈎的穩定幣可能「排擠」歐羅。而對於那些本幣系統脆弱、通

脹高企的發展中國家而言，這種衝擊將更為直接和猛烈。由此可見，在美國看來，穩定幣不僅僅

是解決美債問題的「救心丸」，又將成為美元霸權向全球數字金融領域滲透的一個窗口。



文章又說，穩定幣是一個金融創新工具，金融資產金融交易的數字化也是一種未來的趨勢。

但穩定幣背後牽動著金融穩定、監管和國家債務結構等一系列根本性問題，需要謹慎對待，徐徐

推進。如果不能合理設計，反而忽視其風險屬性，將其用作增加債務的槓桿工具，拖延美元自身

實質問題的解決，甚至作為收割別國貨幣主權的「鐮刀」，無疑將導致風險積聚，給美國金融體

系的運行帶來反噬。（ｃｔ）

