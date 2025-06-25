  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

25/06/2025 12:37

【關稅戰】中美局勢緩和，中投據報撤１０億美元私募股權出售計劃

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國主權財富基金－－中投公
司已取消出售約１０億美元的美國私募股權投資組合。因中美官員早前敲定緩和關稅緊張局勢的
框架，減輕了中投出售資產的壓力。
　
　　今年４月，中美關稅戰蔓延至金融戰，中投公司據報尋求出售其在由凱雷、黑石等管理的基
金中的基金份額，以降低對美國的敞口。但近期中投已向潛在買家和基金管理人發出訊號，表示
其不再出售這些份額。（ｃｔ）

【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/06/2025 13:43  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４３％，創業板指漲１﹒７６％

下一篇新聞︰25/06/2025 12:30  【ＦＯＣＵＳ】金融促消費見新意，三大深水區仍待解

其他AH股新聞
More

25/06/2025 14:00  【穩定幣】券商聞風出動，調研上市公司，表列穩定幣概念Ａ股

25/06/2025 11:49  【達沃斯論壇】李強：二季度指標向好，有信心保持經濟較快增長

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處