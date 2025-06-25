【關稅戰】中美局勢緩和，中投據報撤１０億美元私募股權出售計劃

《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國主權財富基金－－中投公

司已取消出售約１０億美元的美國私募股權投資組合。因中美官員早前敲定緩和關稅緊張局勢的

框架，減輕了中投出售資產的壓力。



今年４月，中美關稅戰蔓延至金融戰，中投公司據報尋求出售其在由凱雷、黑石等管理的基

金中的基金份額，以降低對美國的敞口。但近期中投已向潛在買家和基金管理人發出訊號，表示

其不再出售這些份額。（ｃｔ）

