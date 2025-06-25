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25/06/2025 15:21

《中國要聞》順豐快遞暫時拒收充電寶等純電池類物品

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新浪科技》報道，順豐快遞目前無法攬收包括羅馬仕在內
的所有品牌充電寶。順豐快遞客服人員表示：「純電池類物品（包括移動電源╱充電寶）暫不符
合順豐收寄標準，羅馬仕作為充電寶品牌，屬於禁寄範圍。」該要求屬於「暫時性」的，目前還
沒有何時取消的通知。
　
　　國產羅馬仕（Ｒｏｍｏｓｓ）、安克（Ａｎｋｅｒ）品牌的移動電源部分批次因有過熱起火
風險，近日在境內外緊急回收超過２００萬件產品，造成產品燃爆的主因是採用了安普瑞斯
（Ａｍｐｒｉｕｓ）的問題電芯，這家中美合資公司至少供應電芯給８個中國品牌，包括安克、
羅馬仕、小米、綠聯（ＵＧＲＥＥＮ）、倍思（Ｂａｓｅｕｓ）、麥多多（Ｍｃｄｏｄｏ）、傲
基（ＡＵＫＥＹ）、電友（ＥＬＥＣＪＥＴ）等。
　
　　不過到目前為止，公開召回的只有羅馬仕和安克，其餘品牌尚未發表相關聲明。
　
　　近日，成都、深圳、長沙等一些城市的機場已明確禁止攜帶羅馬仕、安克宣布回收的同型號
、同批次行動電源上機，北京、上海的機場則稱只要符合規定的移動電源都可攜帶；廣州、長沙
的機場就建議不要攜帶相關品牌型號的移動電源。內地網友形容，機場安檢現在嚴查有如防炸彈
。（ｃｔ）

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