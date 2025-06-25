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AH股新聞

25/06/2025 08:40

【中東戰火】王毅與伊朗外長通電話，支持伊方維護國家主權和安全

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（２４日）與伊朗外
長阿拉格齊通電話，針對以伊衝突強調，中方支持伊朗致力於維護國家的主權和安全，在此基礎
上實現真正停火，讓人民恢復正常生活，推動中東局勢盡快降溫。
　
　　王毅指出，中方始終是中東和平的建設者、中東穩定的促進者。國家主席習近平針對當前局
勢提出４點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啟對話談判，推進促和努力，充分表明
中方主持公道、堅守正義的原則立場。美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受
國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏甚至
核災難，國際社會都應予以反對。
　
　　王毅稱，中方讚賞伊斯蘭合作組織發出停火止戰、推進和平的一致聲音，願推動安理會發揮
應有作用，擔負起維護國際和平與安全的首要職責。感謝伊朗政府為中方撤離在伊中國公民提供
的支持，希望伊方繼續保護中國機構、人員和使領館安全。
　
　　阿拉格齊通報了地區局勢最新情況，強調以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反
國際法，伊朗別無選擇，必須予以反擊，伊以剛剛達成停火但形勢並不穩定，只有以色列停止侵
略，才能開啟真正談判。（ｒｙ）

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