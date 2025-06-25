【中東戰火】王毅與伊朗外長通電話，支持伊方維護國家主權和安全

《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（２４日）與伊朗外

長阿拉格齊通電話，針對以伊衝突強調，中方支持伊朗致力於維護國家的主權和安全，在此基礎

上實現真正停火，讓人民恢復正常生活，推動中東局勢盡快降溫。



王毅指出，中方始終是中東和平的建設者、中東穩定的促進者。國家主席習近平針對當前局

勢提出４點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啟對話談判，推進促和努力，充分表明

中方主持公道、堅守正義的原則立場。美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受

國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏甚至

核災難，國際社會都應予以反對。



王毅稱，中方讚賞伊斯蘭合作組織發出停火止戰、推進和平的一致聲音，願推動安理會發揮

應有作用，擔負起維護國際和平與安全的首要職責。感謝伊朗政府為中方撤離在伊中國公民提供

的支持，希望伊方繼續保護中國機構、人員和使領館安全。



阿拉格齊通報了地區局勢最新情況，強調以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反

國際法，伊朗別無選擇，必須予以反擊，伊以剛剛達成停火但形勢並不穩定，只有以色列停止侵

略，才能開啟真正談判。（ｒｙ）

