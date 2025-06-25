《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０４％，金融支持提振和擴大消費

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行、商務部等六部門聯合發布有關金融支持提振和擴大

消費指導意見。意見從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、釋放居民消費潛力、促進提

升消費效能、改善消費環境和政策支撐保障等六個方面，提出１９項重點措施。滬深股市今早開

盤升跌不一，滬綜指低開０﹒０４％，報３４１９﹒０９點，深成指高開０﹒２２％，創業板指

高開０﹒４４％。餐飲、旅遊等消費股盤初造好。



《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》要求，要支持居民就業、增加收入、改善保險

保障、積極培育消費需求、強化結構性貨幣政策工具激勵；鼓勵引導金融機構針對批發零售、住

宿餐飲、文體娛樂、旅遊、教育、居民服務等重點領域的經營主體發放貸款，設立服務消費與養

老再貸款額度５０００億元（人民幣．下同）；以及發展債券、股權等多元化融資渠道，支持消

費產業鏈優質企業通過上市、新三板掛牌等方式融資；加大金融支持，結合消費場景和特點，創

新金融產品等。



人行稱將指導金融機構持續加大消費領域金融支持力度，為更好發揮消費對經濟發展的基礎

性作用提供有力金融支撐。此外，人行今日進行３６５３億元７天期逆回購，公開市場今日有

１５６３億元逆回購到期，即今日淨投放２０９０億元。人行並將於今日開展３０００億元

ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，期限為１年期。６月１７日到期的ＭＬＦ規模為１８２０億元，

即人行６月增量１１８０億元續做ＭＬＦ。（ｒｙ）

