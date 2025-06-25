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AH股新聞

25/06/2025 11:34

《Ａ股行情》穩定幣概念、軍工強勢，滬指半日收升０﹒２８％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市早盤走強，金融、軍工板塊集體爆發，滬指半日收升
０﹒２８％，報３４３０﹒１６點，深成指揚０﹒６４％，創業板漲１﹒３４％。兩市半天成交
９２７３億元（人民幣．下同），較上個交易日增加２３２億元或２﹒６％。
　
　　為完善擴大消費長效機制，更好滿足消費領域金融服務需求，人民銀行等六部委昨聯合發布
《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、
挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優化消費環境和政策支撐保障等六個方面提出
１９項重點舉措。今日多元金融板塊領漲３﹒７％，券商整體升２﹒８％，保險、銀行股跟漲。
　
　　另外，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司正式獲香港證監會批准，將現有證
券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，以及在提供虛擬資產交易服務的基礎上提供意見。
此次牌照升級後，客戶將可在國泰君安國際平台直接交易加密貨幣、穩定幣等虛擬資產。Ａ股穩
定幣概念受惠消息拉升，京北方（深：００２９８７）、吉大正元（深：００３０２９）紛紛漲
停，新國都（深：３００１３０）上午彈逾１２％。
　
　　早前國新辦發布會介紹，９月３日上午，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世
界反法西斯戰爭勝利８０周年大會，包括檢閱部隊、國家主席習近平將發表重要講話。這次閱兵
式將展示國產現役主戰裝備，除新一代傳統武器裝備，也安排部分無人智能、網電攻防等新型作
戰力量。軍工股表現強勢，長城軍工（滬：６０１６０６）、中天火箭（深：００３００９）等
漲停。（ｒｙ）

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