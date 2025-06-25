《Ａ股行情》滬綜指三連升，收報３４５５點年內新高，金融股大漲

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市全日走高，滬綜指收升１﹒０３％，三連升，報

３４５５﹒９７點，創年內新高，深成指收升１﹒７２％，創業板大漲３﹒１１％。滬深兩市全

天成交額達１﹒６萬億元（人民幣．下同），為４月１０日以來高位，較上個交易日增１８８２

億元或１３％。



盤面上看，大金融板塊持續爆發，以券商升近５％最勁，東方財富（深：３０００５９）、

國盛金控（深：００２６７０）等多股漲停；銀行股方面，中、農、工、建四大行續創歷史新高

。一方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消

費重點領域信貸支持，發展債券、股權等多元化融資渠道；聚焦消費重點領域加大金融支持，結

合消費場景和特點創新金融產品。另一方面，國泰海通（滬：６０１２１１）下屬公司國泰君安

國際獲香港證監會批准提供加密貨幣等虛擬資產交易服務，刺激板塊集體上行。



國務院總理李強在夏季達沃斯論壇上致辭時指，受地緣政治、技術革新及經濟結構影響，國

際經貿格局正出現深刻變化，在經貿摩擦加劇下，全球產業鏈碎片化風險上升。他呼籲各國和氣

生財，透過平等協商解決分歧，並指中國有信心、有能力保持經濟較快增長。



以伊雖同意停火，但「停火協議」相當脆弱，地緣政治風險未除。中國國防部宣布９月大閱

兵，將展示「包括智能化和無人化裝備」新型作戰力量。綜合影響下，軍工板塊全天強勢，長城

軍工（滬：６０１６０６）、建設工業（深：００２２６５）等十餘股漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９６０﹒０７ ＋１﹒４４

上證指數 ３４５５﹒９７ ＋１﹒０３ ６２０１﹒７３

深證成指 １０３９３﹒７２ ＋１﹒７２ ９８２６﹒１５

創業板指 ２１２８﹒３９ ＋３﹒１１

科創５０ ９９５﹒６１ ＋１﹒７３

Ｂ股指數 ２５８﹒９７ ＋０﹒６３ １﹒６３

深證Ｂ指 １１９３﹒１０ ＋０﹒５９ ０﹒９０

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