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AH股新聞

25/06/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指三連升，收報３４５５點年內新高，金融股大漲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市全日走高，滬綜指收升１﹒０３％，三連升，報
３４５５﹒９７點，創年內新高，深成指收升１﹒７２％，創業板大漲３﹒１１％。滬深兩市全
天成交額達１﹒６萬億元（人民幣．下同），為４月１０日以來高位，較上個交易日增１８８２
億元或１３％。
　
　　盤面上看，大金融板塊持續爆發，以券商升近５％最勁，東方財富（深：３０００５９）、
國盛金控（深：００２６７０）等多股漲停；銀行股方面，中、農、工、建四大行續創歷史新高
。一方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消
費重點領域信貸支持，發展債券、股權等多元化融資渠道；聚焦消費重點領域加大金融支持，結
合消費場景和特點創新金融產品。另一方面，國泰海通（滬：６０１２１１）下屬公司國泰君安
國際獲香港證監會批准提供加密貨幣等虛擬資產交易服務，刺激板塊集體上行。
　
　　國務院總理李強在夏季達沃斯論壇上致辭時指，受地緣政治、技術革新及經濟結構影響，國
際經貿格局正出現深刻變化，在經貿摩擦加劇下，全球產業鏈碎片化風險上升。他呼籲各國和氣
生財，透過平等協商解決分歧，並指中國有信心、有能力保持經濟較快增長。
　
　　以伊雖同意停火，但「停火協議」相當脆弱，地緣政治風險未除。中國國防部宣布９月大閱
兵，將展示「包括智能化和無人化裝備」新型作戰力量。綜合影響下，軍工板塊全天強勢，長城
軍工（滬：６０１６０６）、建設工業（深：００２２６５）等十餘股漲停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９６０﹒０７　　＋１﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４５５﹒９７　　＋１﹒０３　　　　６２０１﹒７３　　
　　深證成指　　１０３９３﹒７２　＋１﹒７２　　　　９８２６﹒１５　　
　　創業板指　　２１２８﹒３９　　＋３﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９９５﹒６１　　＋１﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５８﹒９７　　＋０﹒６３　　　　　１﹒６３　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９３﹒１０　　＋０﹒５９　　　　　０﹒９０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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