【人行操作】人行１５６３億逆回購利率持平，淨投放２０９０億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，今日進行３６５３億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１５６３億元逆回購到期，即今日淨投放２０９０億元。



人行昨午預告，將於今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展３０００億元

ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，期限為１年期。６月１７日到期的ＭＬＦ規模為１８２０億元，

即人行６月增量１１８０億元續做ＭＬＦ。（ｊｑ）

