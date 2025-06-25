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AH股新聞

25/06/2025 09:25

【人行操作】人行１５６３億逆回購利率持平，淨投放２０９０億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，今日進行３６５３億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
　
　　公開市場今日有１５６３億元逆回購到期，即今日淨投放２０９０億元。
　
　　人行昨午預告，將於今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展３０００億元
ＭＬＦ（中期借貸便利）操作，期限為１年期。６月１７日到期的ＭＬＦ規模為１８２０億元，
即人行６月增量１１８０億元續做ＭＬＦ。（ｊｑ）

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