  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/06/2025 11:15

《中國要聞》上海：構建世界級海洋新興產業創新生態

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上海市海洋局發布《上海市海洋產業發展規劃（２０２５－
２０３５）（徵求意見稿）》公開徵求意見，目標包括建設世界級船舶與海工裝備產業集群、世
界級現代航運服務業集群，構建世界級海洋新興產業創新生態，建成全球海洋科技創新中心，以
及構築高水平向海開放樞紐門戶；到２０３５年，海洋經濟綜合實力躋身全球沿海城市前列，全
面建成國際領先的現代海洋城市。
　
＊探索組建海洋產業發展集團，研究建立海洋產業發展基金＊
　
　　《意見稿》其中提到，擬健全海洋法規政策體系，制定出台《上海市海洋經濟促進條例》。
探索組建海洋產業發展集團，以集團化運營模式統籌全市海洋產業布局與發展。統籌優化全市產
業高質量發展專項、戰略性新興產業發展專項、重大科技專項、服務業發展引導資金等海洋產業
相關專項資金，加大對海洋產業重點領域支持力度。研究建立市級海洋產業發展基金，發揮政府
資金的引導作用，吸引國有資本、社會資本參與，支持海洋產業重點領域發展。
　
　　《意見稿》又提到，要營造世界級船舶製造業產業生態、提升高端海工裝備競爭力、構建具
有全球引領力的世界級船海集團，支持大型船海企業做大做強，鼓勵企業參與國際標準制定。引
領航運服務業綠色轉型、提升綠色燃料認證服務能力、加快建設數智航運生態圈、推動航運保險
業創新發展等。
　
　　《意見稿》並提出，進一步築牢兩大海洋產業發展核：打造長興島海洋產業發展核和臨港新
片區海洋產業發展核。長興島重點發展高端船舶、海洋工程裝備，建設成為大型液化天然氣
（ＬＮＧ）運輸船、大型郵輪、航空母艦「三大明珠」齊耀、大國重器「長興製造」的世界級海
洋裝備島、世界級現代化造船基地。臨港新片區圍繞　「全球動力之城」　核心區和「空天陸海
能」動力產業集群建設，重點發展船舶動力、深遠海裝備、海洋藥物和生物製品、海洋新能源，
打造成為「一帶一路」戰略下的向海開放高地、海洋動力之城。
　
＊大力推動海洋智能機器人領域發展，建設海洋通信網絡支撐體系＊
　
　　此外，《意見稿》提到，大力推動海洋智能機器人領域發展，研製新型智能水下機器人及自
主接駁系統、具備水中航行與爬行能力的智能機器人，推動水下軟體機器人、水面智能無人運載
裝備領域發展，構建潛水器、水面和近水面機器人、兩棲低空飛行器等跨域多平台智能機器人系
統。加強深海潛水器領域發展，積極推動無人潛水器、載人潛水器等高端裝備的研發製造，推動
深海潛水器向高自治、大水深、長續航方向發展。
　
　　建設海洋通信網絡支撐體系，積極推進海洋傳感器、潛水器等關鍵設備研製，大規模鋪設和
升級海上移動通信基站、海底光纜、海洋物聯網等通信基礎設施，構建海洋通信網絡體系。搭建
高能級海洋數據平台，推動整合多個機構海洋數據，構建高能級海洋綜合數據庫，積極建設國家
海洋科學數據中心長三角分中心，探索建立國際性的海洋大數據中心。（ｓｌ）

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處