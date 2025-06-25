《中國要聞》內地部分機場禁帶出事羅馬仕、安克移動電源上機

《經濟通通訊社２５日專訊》國產羅馬仕（Ｒｏｍｏｓｓ）、安克（Ａｎｋｅｒ）品牌的移

動電源部分批次因有過熱起火風險，近日在境內外緊急回收超過２００萬件產品，而事件源頭是

向這些品牌提供電芯的安普瑞斯（Ａｍｐｒｉｕｓ）在未經批准下變更原材料，導致行動電源有

可能在長期循環使用後隔膜絕緣失效，引發過熱甚至燃燒的安全危機。這項危機已在社會掀起強

烈關注，有內地網民更表示，近日攜帶羅馬仕、安克行動電源搭機，在機場安檢期間被攔截。



綜合內媒報道，成都、深圳、長沙等一些城市的機場已明確禁止攜帶羅馬仕、安克宣布回收

的同型號、同批次行動電源；北京、上海的機場則稱只要符合規定的移動電源都可攜帶；廣州、

長沙的機場就建議不要攜帶相關品牌型號的移動電源。



＊小米等移動電源電芯來自出事企業安普瑞斯＊



報道指，出事的安普瑞斯（無錫）有限公司是由美國安普瑞斯全資子公司與無錫產業發展集

團有限公司共同出資組建，主要從事消費類鋰離子電池及其部件的生產銷售等業務，是內地消費

類鋰離子電池領域領軍企業，也是移動電源領域軟包電池第一大供應商。除羅馬仕、安克外，小

米、綠聯（Ｕｇｒｅｅｎ）、倍思（Ｂａｓｅｕｓ）、麥多多（Ｍｃｄｏｄｏ）等中國主流移動

電源品牌均採用安普瑞斯的鋰離子電池。



報道引述國家市場監管總局全國認證認可信息公共服務平台數據指出，安普瑞斯多個相關電

池及電芯產品的３Ｃ認證證書，以及羅馬仕、安克、倍思、綠聯等企業多款移動電源產品的３Ｃ

認證證書，均於６月初被暫停。有內媒核實後更發現，羅馬仕、安克今次回收產品中個別型號或

批次早在３月、４月被暫停或撤銷認證證書，原因包括產品出現嚴重缺陷、工廠檢查有嚴重不符

合項等。



另據全國認證認可信息公共服務平台顯示，安普瑞斯的中國職業健康安全管理體系認證、質

量管理體系認證（ＩＳＯ ９００１）、環境管理體系認證（ＩＳＯ １４００１）亦已於上周

六（２１日）被暫停。



＊驗出問題移動電源後，相關機構調整認證方式＊



報道引述行業資深人士指出，電芯作為重要安規部件，任何材料、工藝變更都需要重新認證

，並非整機通過測試即可。該人士直斥，安普瑞斯將問題電芯混入整機認證批次，規避獨立檢測

，還讓下游廠商無法通過常規監測手段發現異常，最終導致問題移動電源流入消費市場。



報道又提到，中國質量認證中心近期發布了一則重要通知，對移動電源、鋰離子電池和電池

組認證實施程序進行調整，自２０２５年５月６日起，０９１４類（即移動電源）和０９１５類

（即鋰離子電池和電池組）產品的認證模式統一調整為「型式試驗＋初始工廠檢查＋獲證後監督

」，其中「型式試驗樣品」由原來「企業送樣」調整為從「生產現場抽樣」。（ｓｌ）

