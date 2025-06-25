《中國要聞》何立峰河北調研：續推動消費品以舊換新政策落地見效

《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，中共中央政治局委員、國務院副總理何立

峰２３日至２４日在河北調研時指出，要加快構建全國統一大市場，積極擴大內需提振消費，加

快構建房地產發展新模式，因地制宜發展新質生產力，更好推動經濟高質量發展。



何立峰先後來到邯鄲、邢台，實地調研家電以舊換新情況和房地產開發銷售、新能源新材料

產業發展等工作，深入了解上半年經濟形勢、相關企業經營情況以及面臨的主要問題。



＊將以舊換新與城市更新行動結合，更好激發消費潛力＊



何立峰指出，今年以來，中國經濟頂住壓力保持向好態勢，社會信心持續提振。要持續推動

大宗耐用消費品以舊換新政策落地見效，有力有效穩定市場預期。各相關城市可從實際情況出發

，以更加便民為目標，將消費品以舊換新與城市更新行動有機結合，更好激發消費潛力。



＊加快構建房地產發展新模式，整治光伏等內捲式競爭＊



要持續鞏固房地產市場穩定態勢，加快構建房地產發展新模式，更好滿足人民群眾對「好房

子」的新期待。要加大力度促進外貿生產企業穩量提質，推動內外貿一體化結合發展。要嚴格落

實強監管防風險要求，有力有序有效防範化解地方中小金融機構風險。要聚焦主業，持續推動高

端裝備製造、智能光伏、清潔能源、新材料等企業創新發展，並綜合整治內捲式競爭。要加快經

濟技術開發區轉型升級，著力提高對入區企業的專業化服務能力，因地制宜發展新質生產力。



何立峰要求，有關部門和地方要深入調查研究，積極探索創新，及時研究解決企業面臨的實

際問題，有效應對外部衝擊影響，全力完成上半年和全年經濟工作目標任務，更好推動經濟高質

量發展。（ｓｌ）

