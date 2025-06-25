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25/06/2025 17:56

小鵬唐志坤：零公里二手車出口擾亂當地價格秩序，海外政府正設限

　　《經濟通通訊社２５日專訊》２０２５全球新能源汽車合作發展論壇昨起一連兩天在上海舉
行，主題為「汽車產業全球合作新路徑」。據《澎湃新聞》報道，廣東小鵬汽車科技集團有限公
司國際業務中心總經理唐志坤在論壇期間接受媒體採訪時提到，國內有大量汽車通過「零公里二
手車」模式出口，目的地包括中東、北非、中亞等，體量「誘人」，確實可以貢獻很大銷量，「
但小鵬對此是克制的，並沒有採用這一出口模式來增加短期銷量」。
　
　　唐志坤並透露，今年很多海外市場的政府正在收緊這個開口，通過法規、認證等方式陸續禁
止零公里二手車進口。他認為，以零公里二手車形式出口的車輛價格擾亂了當地的價格秩序，這
種情況已經被很多政府關注到，而真正通過正常渠道布局本地市場的品牌也受到了影響。同時，
「我們也觀察到，各個市場出現了一些反噬：消費者一直在抱怨車機是中文的，備件無法供應、
沒地方修。這類抱怨的聲音現在非常大，我覺得今年從上半年開始已經有這樣反噬的情況出現」

　
＊未來十年小鵬致力成為面向全球ＡＩ汽車公司＊
　
　　唐志坤又提到，２０２４年是小鵬汽車在海外快速發展的一年，並認為接下來幾年是中國汽
車、特別是智能電動汽車出海的黃金窗口期，小鵬汽車海外市場發展將會繼續提速。
　
　　此外，唐志坤表示，未來十年，小鵬致力於成為面向全球的ＡＩ汽車公司，也希望成為受全
球用戶喜愛的智能科技公司。２０２５年的目標是進入超過全球６０個國家，建設海外超過
３００家服務營銷網點，２０２７年成為中國新能源車出口前三。在更遠的未來，希望小鵬汽車
的銷量有一半來自於海外市場。（ｓｌ）

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