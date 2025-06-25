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AH股新聞

25/06/2025 14:00

【穩定幣】專家籲盡快在香港推離岸人民幣穩定幣，完善國際化路徑

　　《經濟通通訊社記者丘敏華２５日報道》美國和香港地區相繼通過穩定幣相關法案，人民幣
穩定幣如何發展已引起討論。內地專家認為，作為新興支付工具，穩定幣的獨特優勢和潛在風險
均不容忽視，人民幣穩定幣發展「宜早不宜遲」。基於數字人民幣和離岸人民幣穩定幣「雙軌並
進」參與國際貨幣體系競爭，或是時代變局下人民幣國際化的新路徑。
　
　　薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，人行數字貨幣的兩種結算模式因涉及雙邊或多邊
國家的法律監管和不同的金融體系，推廣難度高。他認為，通過發展離岸人民幣穩定幣，可以擴
大離岸人民幣的使用範圍，特別是在非中國企業參與的國際支付中增加離岸人民幣的使用頻率，
作為傳統金融手段的補充，進一步完善人民幣國際化的路徑。
　
＊香港市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」＊
　
　　國家金融與發展實驗室特聘高級研究員朱太輝建議，未來在推動人民幣穩定幣發展上，可採
取漸進性的路線。在時間選擇上，可考慮在香港盡快推出離岸人民幣穩定幣，宜早不宜遲；在發
展路徑上，香港的市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」，從香港逐步向
內地自貿區推廣。
　
　　國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，面對穩定幣浪潮，中國需在兩條線上全面並進。一
方面，既然任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，堅定推進人民幣國際化，便仍然是培育強
大的貨幣（人民幣）的核心任務。另一方面，必須看到穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系的融合
發展趨勢將難以逆轉。穩定幣、加密貨幣將與人行數字貨幣實現互補發展，全面改進支付效率和
降低支付成本，重構全球支付體系，並帶動去中心化金融（ＤｅＦｉ）發展。

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