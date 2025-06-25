【穩定幣】專家籲盡快在香港推離岸人民幣穩定幣，完善國際化路徑

《經濟通通訊社記者丘敏華２５日報道》美國和香港地區相繼通過穩定幣相關法案，人民幣

穩定幣如何發展已引起討論。內地專家認為，作為新興支付工具，穩定幣的獨特優勢和潛在風險

均不容忽視，人民幣穩定幣發展「宜早不宜遲」。基於數字人民幣和離岸人民幣穩定幣「雙軌並

進」參與國際貨幣體系競爭，或是時代變局下人民幣國際化的新路徑。



薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，人行數字貨幣的兩種結算模式因涉及雙邊或多邊

國家的法律監管和不同的金融體系，推廣難度高。他認為，通過發展離岸人民幣穩定幣，可以擴

大離岸人民幣的使用範圍，特別是在非中國企業參與的國際支付中增加離岸人民幣的使用頻率，

作為傳統金融手段的補充，進一步完善人民幣國際化的路徑。



＊香港市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」＊



國家金融與發展實驗室特聘高級研究員朱太輝建議，未來在推動人民幣穩定幣發展上，可採

取漸進性的路線。在時間選擇上，可考慮在香港盡快推出離岸人民幣穩定幣，宜早不宜遲；在發

展路徑上，香港的市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」，從香港逐步向

內地自貿區推廣。



國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，面對穩定幣浪潮，中國需在兩條線上全面並進。一

方面，既然任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，堅定推進人民幣國際化，便仍然是培育強

大的貨幣（人民幣）的核心任務。另一方面，必須看到穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系的融合

發展趨勢將難以逆轉。穩定幣、加密貨幣將與人行數字貨幣實現互補發展，全面改進支付效率和

降低支付成本，重構全球支付體系，並帶動去中心化金融（ＤｅＦｉ）發展。

