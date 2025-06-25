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AH股新聞

25/06/2025 14:00

【穩定幣】券商聞風出動，調研上市公司，表列穩定幣概念Ａ股

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國官方首次在公開場合提及「穩定幣」，顯示穩定幣已納入
政策視野，未來監管與機遇並存，內地一眾券商己聞風出動，密集調研與穩定幣概念相關的上市
公司。
　
　　據《證券時報》報道，機構調研主要聚焦穩定幣的發展前景，以及上市公司的相關技術與應
用場景。協鑫能科（深：００２０１５）接待華創證券、財通資管等１６家機構調研，螞蟻數科
與協鑫能科成立新公司「螞蟻鑫能」，據報其在印尼的鎳礦項目中，試用穩定幣跨境結算，顯示
其在「能源＋支付」領域的創新潛力。
　
　　京北方（深：００２９８７）長期參與多家國有大行的數字人民幣系統建設，包括跨境支付
橋（ｍ－ＣＢＤＣ　Ｂｒｉｄｇｅ）等，這些技術可直接遷移至穩定幣應用場景，公司接待了光
大證券、華夏基金等２８家機構調研。
　
　　宇信科技（深：３００６７４）被視為有望承接香港穩定幣系統改造與合規模塊開發的核心
供應商，其接待中信證券、申萬宏源等多家機構調研。
　
　　天風證券認為，穩定幣從加密資產「連接器」升級為全球支付新基建，合規化浪潮下增量資
金與場景快速躍升在即。建議關注：一是阿里鏈ＲＷＡ（現實世界資產代幣化）資產端；二是穩
定幣應用場景，包括跨境支付、供應鏈金融；三是銀行托管與支付系統。
　
表列部分穩定幣概念Ａ股：
　　　　　公司名稱　　　　　　　　　　　　　　　穩定幣概念關聯　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
京北方（深：００２９８７）　參與金融ＩＴ與跨境支付系統建設　　　　　　　　　　　　　
宇信科技（深：３００６７４）為境外機構提供穩定幣服務，開展基於Ｗｅｂ３的零售支付系統
吉大正元（深：００３０２９）主營身份認證與加密技術，涉及數字身份與鏈上合規　　　　　
楚天龍（深：００３０４０）　對穩定幣相關底層技術、客戶需求等保持必要的技術儲備　　　
協鑫能科（深：００２０１５）與螞蟻數科成立新公司，探索區塊鏈支付與穩定幣應用場景　　
新國都（深：３００１３０）　支付終端與數字貨幣應用場景布局　　　　　　　　　　　　　
兆日科技（深：３００３３３）涉足金融加密與數據安全，具備區塊鏈應用潛力　　　　　　　
御銀股份（深：００２１７７）ＡＴＭ與支付設備供應商，布局數字貨幣與穩定幣支付終端　　
翠微股份（滬：６０３１２３）主營零售百貨與數字人民幣試點合作，涉足數字支付場景　　　
拉卡拉（深：３００７７３）　支付龍頭企業，持有虛擬資產相關牌照　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｔ）

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