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AH股新聞

25/06/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２４日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１６１５﹒５６
中國平安　（６０１３１８）　　１０６０﹒３３
寒武紀　　（６８８２５６）　　　９５９﹒５０
招商銀行　（６０００３６）　　　９２８﹒９７
交通銀行　（６０１３２８）　　　７４２﹒１３
中信證券　（６０００３０）　　　６７３﹒６８
農業銀行　（６０１２８８）　　　６７０﹒７８
中國銀行　（６０１９８８）　　　６４９﹒５８
小商品城　（６００４１５）　　　６３８﹒０７
工商銀行　（６０１３９８）　　　６２５﹒７６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１６８１﹒３９
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１６４２﹒１９
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１３２３﹒９０
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　７８３﹒４４
三花智控　　　　　　　（００２０５０）　７７６﹒５６
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）　７６８﹒３８
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）　７２７﹒７８
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　６９２﹒７３
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　６５２﹒３１
指南針　　　　　　　　（３００８０３）　６３７﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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