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26/06/2025 14:03

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報６﹒９７元人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報６﹒９７元（
人民幣．下同），升９﹒９％，最低價６﹒３４元；成交１﹒３８億股，成交金額９﹒０９億元
；量比１倍，換手率２５﹒５％。
　
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）升８５﹒９％，報６﹒９９港元，最高價７﹒０２港元，最低
價３﹒３６港元；成交３﹒３７億股，成交金額１４﹒２９億港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈
９﹒２％溢價。（ｅｄ）

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