  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2025 08:55

《中國要聞》地方消費補貼擴圍，廣東等地發放托育服務消費券

　　《經濟通通訊社２６日專訊》為減輕家庭育兒負擔，近期廣東、江西、海南等地推出托育服
務消費券，地方政府的消費補貼正從商品消費和餐飲、旅遊等場景消費領域逐漸擴大至民眾支出
壓力更大的領域。
　
＊廣東托育消費券僅可一次性使用＊
　
　　６月以來，廣東、江西、海南三省陸續開始發放托育消費券。在２０２４年第一批「惠民托
育券」試水的基礎上，廣東宣布將在６月１日至８月３１日發放「２０２５年托育消費券」，使
用範圍從２０２４年的１２個地市增加到全省２１個地市全覆蓋。惠民托育券分為托育服務體驗
券及托育服務消費券兩類，體驗券設有５天和１０天兩種，鼓勵家長帶娃「試水」托育機構；消
費券分為５００元（人民幣．下同）、１０００元、１５００元和２０００元四個檔次，可直接
抵扣托育費用，僅可一次性使用。
　
＊江西、海南托育消費券按月發放＊
　
　　與廣東的一次性使用不同，江西和海南的托育消費券則按月發放。江西省衛生健康委稱，托
育服務消費券面向轄區有意願入托的０－３歲嬰幼兒家庭發放，旨在減輕群眾托育服務費用，提
高群眾送托意願，提高托育服務資源使用效益。托育服務消費券面值為２００元，可在定點托育
機構核銷使用，每個０－３歲嬰幼兒每月限使用１張，２０２５年累計使用托育消費券金額不超
過１０００元，有條件的地區可根據實際情況適當提高消費券面值。第一批次發放時間為６月
１８日至６月底，後續將於每月１日至１５日發放，如果當月已核銷，次月１日系統將自動續發

　
　　海南則針對４歲（不含）以下嬰幼兒發放托育消費券，消費券金額分為６００元、３００元
、２００元三檔，對應的嬰幼兒月齡檔次由小到大，即年齡越小，金額越高。首批發放時間為６
月１９日，此後在７月－１２月的１日發放當月份額，共持續七個月，消費券僅當月有效，無法
跨月使用。（ｅｗ）

【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處