《中國要聞》地方消費補貼擴圍，廣東等地發放托育服務消費券

《經濟通通訊社２６日專訊》為減輕家庭育兒負擔，近期廣東、江西、海南等地推出托育服
務消費券，地方政府的消費補貼正從商品消費和餐飲、旅遊等場景消費領域逐漸擴大至民眾支出
壓力更大的領域。
＊廣東托育消費券僅可一次性使用＊
６月以來，廣東、江西、海南三省陸續開始發放托育消費券。在２０２４年第一批「惠民托
育券」試水的基礎上，廣東宣布將在６月１日至８月３１日發放「２０２５年托育消費券」，使
用範圍從２０２４年的１２個地市增加到全省２１個地市全覆蓋。惠民托育券分為托育服務體驗
券及托育服務消費券兩類，體驗券設有５天和１０天兩種，鼓勵家長帶娃「試水」托育機構；消
費券分為５００元（人民幣．下同）、１０００元、１５００元和２０００元四個檔次，可直接
抵扣托育費用，僅可一次性使用。
＊江西、海南托育消費券按月發放＊
與廣東的一次性使用不同，江西和海南的托育消費券則按月發放。江西省衛生健康委稱，托
育服務消費券面向轄區有意願入托的０－３歲嬰幼兒家庭發放，旨在減輕群眾托育服務費用，提
高群眾送托意願，提高托育服務資源使用效益。托育服務消費券面值為２００元，可在定點托育
機構核銷使用，每個０－３歲嬰幼兒每月限使用１張，２０２５年累計使用托育消費券金額不超
過１０００元，有條件的地區可根據實際情況適當提高消費券面值。第一批次發放時間為６月
１８日至６月底，後續將於每月１日至１５日發放，如果當月已核銷，次月１日系統將自動續發
。
海南則針對４歲（不含）以下嬰幼兒發放托育消費券，消費券金額分為６００元、３００元
、２００元三檔，對應的嬰幼兒月齡檔次由小到大，即年齡越小，金額越高。首批發放時間為６
月１９日，此後在７月－１２月的１日發放當月份額，共持續七個月，消費券僅當月有效，無法
跨月使用。（ｅｗ）
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