【達沃斯論壇】李強出席工商座談會，中國經濟穩定，支持外資發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強２５日下午在天津出席

２０２５年夏季達沃斯論壇工商界代表座談會。李強指出，當前國際形勢正在發生深刻變化，給

各國經濟發展帶來很大挑戰。中國經濟保持穩定增長態勢，不僅在於穩中向好的基本面和積極有

為的宏觀政策，還在於高度重視發揮市場的力量、發揮企業的力量，這其中廣大外資企業作出了

重要貢獻。同時，中國也為外資企業的發展提供了廣闊天地。



＊中國具很強產業配套能力，產業鏈供應鏈持續優化＊



李強表示，面對變亂交織的世界，應當順時應勢，以積極有效的行動應對各種不確定性和風

險挑戰，創造良好環境，促進企業發展。一是在全球產業鏈布局深度調整的背景下，產業配套的

質量效率尤為重要。中國具有很強的產業配套能力，產業鏈供應鏈持續優化，質量、效率不斷提

升。跨國企業的品牌、渠道、技術等優勢，與中國的產業配套優勢結合起來，能夠形成更多高品

質的產品和服務，增強企業的全球競爭力。



二是在新一輪科技革命加速演進的背景下，新技術產業化速度和迭代升級能力尤為重要。中

國各種產品、服務用戶基數龐大，科技創新和產業創新高效互動，各國企業來華開展科技合作和

協同創新具有廣闊空間和重大機遇。



三是在國際經貿合作不確定因素增多的背景下，企業發展環境的穩定性尤為重要。目前保護

主義、單邊主義、逆全球化抬頭，給企業發展造成很大困擾。在這種變局中，中國經濟展現出一

種能夠抵御外部衝擊、保持自身節奏的穩定性，這種穩定性還體現為中國堅定不移的對外開放，

使跨國企業可以在中國有更大作為、更好發展。



＊期待各國企業為中國市場提供更多優質產品＊



李強表示，期待各國企業為中國市場提供更多優質產品和服務，和中國企業加強科技產業合

作，更好實現供需適配、互利共贏，共同推動技術進步和產業競爭力提升。中國將一如既往歡迎

各國企業來華投資興業，期待大家在這裏實現夢想、獲得成功，伴隨中國經濟一路行穩致遠。



來自３０多個國家和地區的約１６０名工商界代表參會。與會工商界代表表示，在華外資企

業多年來見證了中國經濟持續增長，中國的政策穩定性和規劃長期性在當前不確定性上升的全球

形勢下尤為珍貴。外資企業對中國經濟前景和開放合作充滿信心，將繼續深耕中國市場，加大科

技創新投入，維護產供鏈暢通，在融入中國高質量發展的進程中實現企業更大發展。

