《駐京專電》商務部：外貿優品中華行活動成交額已達２４８億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部召開例行新聞發布會，發言人何亞

東在會上表示，外貿優品中華行活動有效的幫助出口受阻的企業，截止到６月２４號，一共有

２２個地區開展了２２５場外貿優品中華行活動，參與的外貿企業和採購商超過了１﹒９萬家，

成交額２４８億人民幣。下一步，商務部將繼續辦好外貿優品中華行活動，著力打造高能級平台

載體，更好推動內外貿一體化發展。重點做好３個「提高」。



一是提高活動舉辦水平。下半年，商務部還將舉辦３３０多場外貿優品中華行活動。商務部

將用好重要展會、重要消費活動、重要步行街、重要電商平台，持續提升外貿優品中華行活動影

響力、輻射帶動力。



二是提高政策支持力度。抓好已出台的１５條支持政策落實，重點落實好「三增三減」支持

政策，用好財政、金融、保險等３個方面支持措施，推動減免困難企業的展位費、流量費、房屋

租金，增強企業獲得感。



三是提高企業一體化能力。實施內外貿一體化企業倍增行動，培育一批內外貿一體化領軍企

業，建設一批內外貿一體化綜合服務平台，幫助更多企業內外貿一體化經營，提升一體化發展水

平。

