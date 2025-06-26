《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強出席夏季達沃斯論壇開幕式

《經濟通通訊社２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同莫桑比克總統查波就中莫建交５０周年互致賀電

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６月２５日，國家主席習近平同莫桑比克總統查波互致賀電，慶祝兩國建交５０周年。習近平指

出，高度重視中莫關係發展，願同總統先生一道努力，以建交５０周年為新起點，弘揚傳統友誼

，在高質量共建「一帶一路」和中非合作論壇等框架內深化互利合作，共同書寫中莫全面戰略合

作夥伴關係新篇章。



李強出席２０２５年夏季達沃斯論壇開幕式

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６月２５日上午，國務院總理李強在天津出席２０２５年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表

示，當前國際經貿格局正在發生深刻變化。經貿體系更趨多元，全球南方力量快速崛起；傳統貿

易增速放緩，新興貿易逆勢增長；全球性機制受到衝擊，區域協作日漸增多；跨境投資波動下行

，產供鏈碎片化風險上升。我們應當順應正道和大勢，拿出智慧和擔當，採取積極的態度和建設

性的行動，堅定不移擁抱普惠包容的經濟全球化，維護自由貿易和多邊主義，促進世界經濟穩定

發展。



擴內需政策加碼，夯實經濟向好之基

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今年以來，政策協同發力與市場內生動力共振，中國經濟運行在複雜多變的環境中展現韌性和活

力，勾勒出一幅穩中有進的發展圖景。站在年中時點，本報推出「年中經濟面面觀」系列報道，

從消費、投資、外貿、產業、市場等維度展現上半年經濟發展態勢，並前瞻下半年的機遇和挑戰

。





《上海證券報》



在夏季達沃斯論壇「觀」經濟大勢：「中國引擎」賦能全球發展

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世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會（「夏季達沃斯論壇」）於６月２４日至２６日在天津舉行

，來自９０多個國家和地區的１７００多名代表開展研討交流，洞察全球經濟脈動和產業變革浪

潮，釋放出開放、創新、合作、共贏等積極信號。與會專家表示，全球經濟增長面臨不確定性，

中國以創新激活新增長點，為全球經濟增長持續注入動能。



中國資產全線爆發，外資機構維持超配建議

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本周，全球市場風險偏好回暖，中國資產全線爆發。６月２５日，滬指收盤漲超１％，創下年內

新高，創業板指漲超３％，全市場當天成交額為１６３９４億元，超３９００隻個股上漲。美股

市場中，中概股同樣全線爆發，納斯達克中國金龍指數本周前兩個交易日漲逾４％。



簡化投資信息報送手續首批八個地區試點，商務部新政助力外商

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商務部近日公告外商投資企業境內投資信息報告有關事項，進一步簡化了投資信息報送手續，支

持外商投資企業擴大境內再投資。根據公告，外商投資企業境內投資信息報告將以試點方式穩步

推進，在江蘇、上海、天津等８個地區開展首批試點，自７月１日起正式生效。





《證券時報》



李強出席２０２５年夏季達沃斯論壇開幕式

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６月２５日上午，國務院總理李強在天津出席２０２５年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。



以制度適配激活科技創新基因

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７月１日，禾元生物科創板ＩＰＯ申請將上會，其擬採用第五套上市標準引發市場關注。作為科

創板第五套上市標準重啟以來首家上會的企業，禾元生物此次被賦予標誌性意義，即資本市場對

科技創新規律的理解進一步深化，制度適配性進一步增強。科創板設立之初，即從科創企業發展

的實際出發，允許無收入、未盈利企業通過「市值＋研發」指標登陸資本市場。然而，由於種種

原因，自智翔金泰上市後，已兩年未有企業採用第五套標準。



獲批香港虛擬資產交易牌照，國泰君安國際罕見拉升近２００％

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國泰海通子公司國泰君安國際獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交

易服務並提供意見。消息傳出，引爆市場。６月２５日，國泰君安國際開盤後股價直線拉升，收

盤大漲１９８﹒４％，帶動香港中資券商指數大漲１１﹒７５％。Ａ股方面，天風證券等多只券

商股漲停，東方財富漲逾１０％，Ｗｉｎｄ券商指數收盤上漲５﹒５２％。（ｅｗ）

