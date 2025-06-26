《神州經脈》國補新資金７月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升

《神州經脈》滬深股市全天（２６日）衝高回落，三大股指集體收跌。滬綜指收跌

０﹒２２％，止三連升，報３４４８﹒４５點，深成指收跌０﹒４８％，創業板跌０﹒６６％。

滬深兩市全天成交額達１５８３２億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１９６億元或

１﹒２２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６８４，較上個交易日４時３０分收盤

價升２９點子，續創２０２４年１１月８日以來逾七個半月新高，全日在７﹒１５６５至

７﹒１７０９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６２０，較上個交易日升４８點

子，創２０２４年１１月８日以來逾七個半月新高，較市場預測偏弱５９點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委新聞發言人李超今日在６月份新聞發布會上表示，將在７月下達今年第三批消

費品以舊換新資金；同時將協調有關方面，堅持更加注重「時序性」和「均衡性」的原則，分領

域制定落實到每月、每周的「國補」資金使用計劃，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。設

備更新方面，超長期特別國債資金支持力度為２０００億元，第１批約１７３０億元資金已安排

到１６個領域約７５００個項目，第２批資金正在同步開展項目審核篩選。



２﹒ 商務部召開例行新聞發布會，發言人何亞東在會上表示，外貿優品中華行活動有效的幫助

出口受阻的企業，截至６月２４號，一共有２２個地區開展了２２５場外貿優品中華行活動，參

與的外貿企業和採購商超過１﹒９萬家，成交額２４８億元。另外，何亞東表示，今年１－５月

，中國對外非金融類直接投資６１６億美元，同比增長２﹒３％；在共建「一帶一路」國家非金

融類直接投資１５５﹒２億美元，增長２０﹒８％。



３﹒ 中國民航局旗下「中國民航報」微信公眾號今日發文指，中國民航局近日發布緊急通知，

自６月２８日起禁止旅客攜帶沒有３Ｃ標識、３Ｃ標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（移

動電源）乘坐境內航班，並要求各航空公司、機場進一步完善鋰電池起火、冒煙等緊急情況下的

應急處置預案，增強員工情景意識、應急反應能力和協同配合能力，確保在發生緊急情況時能夠

及時、妥善處置。



４﹒ 國泰君安國際近日獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服

務，成為首家可提供該項服務的中資券商。據《第一財經》引述直接參與虛擬資產牌照申請和系

統對接事宜的業內人士透露，多家香港本地券商（如勝利證券、艾德證券等）已完成「第１號牌

」（證券交易牌照）升級，國泰君安國際並非唯一一家升級牌照的中資券商，未來或有更多機構

入局，而獲得此升級牌照的券商主要開展的是「分銷」性質的交易服務，並非自營交易所運營。



５﹒ 龍芯中科（滬：６８８０４７）自主研發新一代國產通用處理器－－龍芯３Ｃ６０００今

日在北京發布，採用自主設計的指令系統龍架構（ＬｏｏｎｇＡｒｃｈＴＭ），不依賴任何國外

授權技術，也不依賴任何境外供應鏈，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，可滿足

通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。



６﹒ 微信小遊戲團隊昨在微信小遊戲開發者大會上披露，過去一年，微信小遊戲月活躍用戶達

５億，目前已有近７０款遊戲達成百萬以上ＤＡＵ（日活躍用戶），超３００款遊戲單季度流水

超過千萬元。小遊戲平台目前已有累計超過４０萬的開發者，其中超過八成是不足３０人的中小

團隊。同時，７０％的上市遊戲公司已經投入微信小遊戲。



７﹒ 深圳市商務局近日印發《深圳市關於促進服務消費高質量發展的若干措施》，其中提出，

深化服務業擴大對外開放。支持生物技術和外商獨資醫院等醫療領域擴大開放試點。穩步放寬或

取消跨境交付、境外消費和自然人移動等模式下服務貿易限制措施。持續深化電信、教育、養老

、醫療、健康等服務業放寬市場准入。



８﹒ 上海海關公布，今年５月，上海市外貿進出口３７７１﹒５億元，同比增長４﹒５％，增

速比４月大幅回落７﹒２個百分點。其中，出口１５８３﹒８億元，增長３﹒５％，４月為增長

１７﹒２％；進口２１８７﹒７億元，增長５﹒３％，４月為增長８﹒１％。前５個月，上海市

外貿進出口１﹒８萬億元，同比增長１﹒８％，增速比前４個月提升０﹒８個百分點。其中，出

口７８７３﹒８億元，增長１１﹒５％，增幅比前４個月放緩２﹒３個百分點；進口９９４６億

元，下降４﹒８％，降幅比前４個月收窄２﹒５個百分點。（ｓｌ）

