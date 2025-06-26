《鍾之日記》港匯弱港股跌，Ａ場止三連升

《鍾之日記》６月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港匯偏弱，觸及「弱方兌換保證」，香港金管局在２０２３年５月以來首次買入港元，在紐

約時段入巿承接９４﹒２億港元沽盤。銀行體系總結餘在２７日減少至１６４１億港元。金管局

總裁余偉文表示，今年５月初，港元數次觸發「強方兌換保證」，金管局向市場注入共計

１２９４億港元。港元市場資金充裕，令港息下調，引發買美元沽港元的套息交易，令港元匯率

轉弱，加上上市公司派息高峰期接近尾聲、非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠等

因素，市場對港元需求有所減少，多重因素結合導致港元匯率觸發「弱方兌換保證」。余偉文建

議大家要小心管理利率和市場風險。未來有可能會再次觸發「弱方兌換保證」，隨著銀行體系總

結餘減少，港元拆息或會上升，這都符合聯系匯率機制的設計。



＊首掛三隻新股表現不一，周六福帳面賺６００元＊



恒指連升四日後，跟隨港匯弱而後勁不繼，收市跌１４９點或０﹒６％，收報２４３２５，

主板成交逾２６１７億元。比亞迪（０１２１１）跌３﹒２％，市場傳出部分比亞迪工廠已削三

分之一產能。



今天首掛三隻新股表現不一：聖貝拉（０２５０８）收報８﹒８元，較招股價６﹒５８元高

出３３﹒７％，不計手續費，每手５００股每手帳面賺１１１０元。周六福（０６１６８）收報

３０元，較招股價２４元高出２５％，不計手續費，每手１００股帳面賺６００元。穎通控股

（０６８８３）收報２﹒４元，較招股價２﹒８８元低１６﹒７％；不計手續費，每手１０００

股帳面蝕４８０元。



滬深股市全天衝高回落，三大股指集體收跌。滬綜指收跌０﹒２２％，止三連升，報

３４４８﹒４５點，深成指收跌０﹒４８％，創業板跌０﹒６６％。滬深兩市全天成交額達

１５８３２億元人民幣，較上個交易日縮量１９６億元或１﹒２２％。



＊勝利證券等完成第１號牌升級，股價接力炒上＊



繼大炒國泰君安國際（０１７８８）後，勝利證券（０８５４０）接力炒上，勝利證券股價

今早曾升最多１﹒６倍，破頂高見９﹒７元，創５２周新高，收升近４５％。國泰君安國際今日

一度再爆升近９０％，破頂高見７﹒０２元，不過最終收跌逾４％。另外，耀才（０１４２８）

亦一度升近１４％，破頂高見９﹒８６元，最後收升９﹒８％。



據內媒報道，有消息指包括勝利證券在內多家香港本地券商，已完成第１號牌升級，支援虛

擬資產交易服務。報道指，國泰君安國際並非唯一一家申請牌照的中資券商，未來或有更多機構

入牌局。報道指，券商主要進行的是「分銷」性質的交易服務，而非自營交易所運作。具體而言

，其模式是在持牌交易所內設立綜合帳戶（Ｏｍｎｉｂｕｓ Ａｃｃｏｕｎｔ），透過接入交易

系統，為客戶提供 ＢＴＣ、ＥＴＨ 等主流合規幣種的買賣管道，不涉及高風險山寨幣或空氣

幣。



中信証券指出，盡管香港牌照為機構提供合規入口，但加密市場的高波動性、技術安全及跨

境監管差異仍需警惕。內地對加密貨幣交易的禁令未松動，業務拓展需嚴格區隔境內外市場。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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