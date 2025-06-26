《Ａ股焦點》穩定幣概念股持續上漲，京北方第二日漲停

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股穩定幣相關概念股熱度依舊。京北方

（深：００２９８７）第二日漲停，不到一個月由低位１２﹒０８元漲至目前的２０﹒０３元人

民幣；優博訊（深：３００５３１）漲近８％，恒生電子（滬：６００５７０）、翠微股份

（滬：６０３１２３）、拉卡拉（深：３００７７３）漲超６％，楚天龍（深：００３０４０）

升近５％。



國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（０１７８８）２４日正式獲香港證監會批准，將現有

證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，以及在提供虛擬資產交易服務的基礎上提供意見

。此次牌照升級後，客戶將可在國泰君安國際平台直接交易加密貨幣、穩定幣等虛擬資產。另外

，近日，中國人民銀行與香港金管局聯合啟動了「跨境支付通」，實現內地網上支付跨行清算系

統與香港「轉數快」系統對接，並於６月２２日正式上線。



中泰證券表示，穩定幣的出現填補了傳統金融系統與加密資產體系之間缺乏連接通道的空白

，使得數字資產具備更強的交易穩定性和跨境支付能力。穩定幣的核心意義不在於取代法幣，而

在於為其提供一種數字化的、高效的跨境流通方式。它在提升支付效率的同時，也帶來了主權貨

幣邊界模糊化、資本路徑再分配等一系列深層次挑戰。穩定幣的出現，或重構全球資金路徑。

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