天風國際、富途證券等４１家機構獲虛擬資產交易服務牌照

《經濟通通訊社２６日專訊》在國泰君安國際（０１７８８）獲得香港中資券商首張虛擬資

產全牌照消息的催化下，港股券商股今日延續強勢。



據《２１世紀經濟報道》報道，國泰君安國際並非唯一申請牌照的機構，多家香港本地券商

（如勝利證券、富途證券）及中資券商（如天風國際、哈富證券）已完成「１號牌」（證券交易

牌照）升級。國聯民生、招商證券等券商則表示，公司正在積極推進虛擬資產交易等相關業務。



報道指，香港證監會官網顯示，截至６月２６日，一共有４１家機構已完成１號牌升級，即

將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，其中絕大部分是券商，包括勝利證券、老

虎證券、富途證券、天風證券旗下天風國際、東方財富旗下哈富證券等。



報道引述天風證券回應稱，公司全資子公司天風國際證券與期貨有限公司，獲得香港證監會

批准的是「透過綜合帳戶安排提供虛擬資產交易服務」相關牌照。



招商證券國際表示，公司一直積極籌備虛擬資產交易等相關業務，目前流程正在推進中。獲

得監管審批後，即可向符合條件的投資者提供虛擬資產及相關產品的交易服務。



東吳證券分析稱，國君獲批驗證香港戰略落地，倒逼中資頭部券商加速跟進，為中信證券、

中金公司、招商證券國際等擁有雄厚香港子公司的同行鋪平了道路。虛擬資產的合規化浪潮，將

激活並重塑整個非銀金融產業鏈，圍繞數字資產發行、流通、管理和應用的協同生態網絡正在加

速成型。（ｊｑ）

