美團：助力中低線城市零售線上化，近三年交易額復合增長超９０％

《經濟通通訊社２６日專訊》據《全天候科技》報道，美團服務零售事業部中小城市發展部
負責人張濤透露，中低線城市是服務零售巨大的藍海市場，過去一年，超１萬家高線城市連鎖品
牌加速下沉擴張，中低線城市開店數同比飆升６６％。從２０２２年以來，美團服務零售在全國
２８４個中低線城市、近３０００個縣城，鏈接２００萬商戶，交易額年均復合增長超９０％，
年交易用戶數復合增長超過６０％ 。（ｃｔ）
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26/06/2025 11:45
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