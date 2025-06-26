《中國房產》中國海外發展逾３２億元競得濟南宅地，創單價地王

《經濟通通訊社２６日專訊》中國海外發展（００６８８）旗下公司以３２﹒７億元（人民

幣．下同）的總價，競得山東省濟南市歷下區文博西片區一期ＤＭＬＤ－１３－０２和ＤＭＬＤ

－１３－２３地塊組團，溢價率１１﹒１％。兩宗住宅用地折算樓板價為２０２３２元╱平方米

，成為濟南宅地的單價地王，這也是濟南宅地單價首次超過２００００元╱平方米。（ｃｔ）

