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AH股新聞

26/06/2025 17:32

《神州基金》中基協：截至５月底境內公募基金資產淨值近３４萬億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國基金業協會發布數據，截至２０２５年５月底，中國境內
公募基金管理機構共１６４家，其中基金管理公司１４９家，取得公募資格的資產管理機構１５
家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計３３﹒７４萬億元（人民幣．下同）。
　
　　２０２５年５月，新備案私募基金數量１２１９隻，新備案規模６０７﹒２６億元。其中，
私募證券投資基金８８０隻，新備案規模４３８﹒９１億元；私募股權投資基金１２５隻，新備
案規模６７﹒０７億元；創業投資基金２１４隻，新備案規模１０１﹒２８億元。
　
　　截至２０２５年５月末，存續私募基金１４０８７０隻，存續基金規模２０﹒２７萬億元。
其中，存續私募證券投資基金８３８２９隻，存續規模５﹒５４萬億元；存續私募股權投資基金
３０２０１隻，存續規模１０﹒９８萬億元；存續創業投資基金２５９７３隻，存續規模
３﹒４１萬億元。
　
　　此外，截至２０２５年５月末，存續私募基金管理人１９８３２家，管理基金數量
１４０８７０隻，管理基金規模２０﹒２７萬億元。其中，私募證券投資基金管理人７８０２家
；私募股權、創業投資基金管理人１１８３５家；私募資產配置類基金管理人６家；其他私募投
資基金管理人１８９家。（ｊｑ）

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