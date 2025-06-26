《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒１１％，花旗料滬指破３５００點

《經濟通通訊社２６日專訊》花旗發表報告稱，因其他渠道投資回報率下降，以及中國監管

機構為恢復Ａ股市場信心而出台的支持性政策，上證綜指有機會突破３５００點。滬深股市三大

指數早盤小幅上漲，滬指半日收升０﹒１１％，報３４５９﹒６６點，深成指揚０﹒２６％，創

業板漲０﹒３１％。兩市半天成交９７７５億元（人民幣．下同），較上個交易日增加５０２億

元或５﹒４％。盤面上熱點集中在軍工、金融等方向，個股漲多跌少，全市場超２９００隻個股

上漲。



軍工板塊延續昨日強勢，國瑞科技（深：３００６００）２連板，中光學

（深：００２１８９）、亞星錨鏈（滬：６０１８９０）、建設工業（深：００２２６５）、北

方導航（滬：６００４３５）、長城軍工（滬：６０１６０６）等漲停，北方長龍

（深：３０１３５７）漲逾１３％，中兵紅箭（深：０００５１９）漲逾７％。消息面上，長江

證券研報指出，近年來世界軍貿總體需求或將顯著增加，中國軍貿或將迎來高速增長期，相應企

業盈利能力及盈利質量或將迎來快速改善期。



金融股亦維持強勢，國盛金控（深：００２６７０）、弘業期貨（深：００１２３６）、愛

建集團（滬：６００６４３）等漲停。下跌方面，創新藥、油氣、汽車整車、美容護理等板塊跌

幅居前。創新藥概念股展開調整，榮昌生物（滬：６８８３３１）披露ＢＤ交易後大跌超１６％

，公司回應或因實際合作模式與市場傳言不同。（ｊｑ）

