《Ａ股行情》國補資金下月發，零售板塊升，滬指午後升０﹒０６％

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後仍升，滬綜指升０﹒０６％，報３４５８﹒０２

點，滬深３００指數跌０﹒０１％，深成指升０﹒０３％。



國家發改委新聞發言人李超今日表示，將在７月下達今年第三批消費品以舊換新資金；同時

將協調有關方面，堅持更加注重「時序性」和「均衡性」的原則，分領域制定落實到每月、每周

的「國補」資金使用計劃，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。Ａ股零售板塊午後拉升，多

股漲停。（ｃｔ）

