《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２２％，止三連升，軍工股全天強勢

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市全天衝高回落，三大股指集體收跌。滬綜指收跌

０﹒２２％，止三連升，報３４４８﹒４５點，深成指收跌０﹒４８％，創業板跌０﹒６６％。

滬深兩市全天成交額達１５８３２億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１９６億元或

１﹒２２％。



軍工板塊全天強勢，中科海訊（深：３００８１０）、國睿科技（滬：６００５６２）、北

方導航（滬：６００４３５）等大漲。長江證券研報指出，近年來世界軍貿總體需求或將顯著增

加，中國軍貿或將迎來高速增長期，相應企業盈利能力及盈利質量或將迎來快速改善期。



穩定幣概念持續拉升，科創信息（深：３００７３０）、格爾軟件（滬：６０３２３２）、

京北方（深：００２９８７）、奧瑞德（滬：６００６６６）等漲停，信安世紀

（滬：６８８２０１）、朗新集團（深：３００６８２）、長亮科技（深：３００３４８）、拉

卡拉（深：３００７７３）均漲超１０％。香港政府發表《香港數字資產發展政策宣言２﹒０》

，財政司司長陳茂波表示，《政策宣言２﹒０》展現特區政府對數字資產發展的願景，並通過實

踐展示代幣化的實質應用，推進應用場景的多元化。



個股跌多漲少，全市場超３６００隻個股下跌，金屬新材料、創新藥、光刻機板塊跌幅居前

。汽車整車板塊走弱，千里科技（滬：６０１７７７）跌逾４％、比亞迪（深：００２５９４）

跌逾３％。（ｊｑ）



表列滬深股市主要指數

收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９４６﹒０２ －０﹒３５

上證指數 ３４４８﹒４５ －０﹒２２ ６０３１﹒００

深證成指 １０３４３﹒４８ －０﹒４８ ９８０１﹒００

創業板指 ２１１４﹒４３ －０﹒６６

科創５０ ９８９﹒９７ －０﹒５７

Ｂ股指數 ２５８﹒８０ －０﹒０７ １﹒６３

深證Ｂ指 １１９６﹒９７ ＋０﹒３２ ０﹒６０

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