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AH股新聞

26/06/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２２％，止三連升，軍工股全天強勢

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市全天衝高回落，三大股指集體收跌。滬綜指收跌
０﹒２２％，止三連升，報３４４８﹒４５點，深成指收跌０﹒４８％，創業板跌０﹒６６％。
滬深兩市全天成交額達１５８３２億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１９６億元或
１﹒２２％。
　
　　軍工板塊全天強勢，中科海訊（深：３００８１０）、國睿科技（滬：６００５６２）、北
方導航（滬：６００４３５）等大漲。長江證券研報指出，近年來世界軍貿總體需求或將顯著增
加，中國軍貿或將迎來高速增長期，相應企業盈利能力及盈利質量或將迎來快速改善期。
　
　　穩定幣概念持續拉升，科創信息（深：３００７３０）、格爾軟件（滬：６０３２３２）、
京北方（深：００２９８７）、奧瑞德（滬：６００６６６）等漲停，信安世紀
（滬：６８８２０１）、朗新集團（深：３００６８２）、長亮科技（深：３００３４８）、拉
卡拉（深：３００７７３）均漲超１０％。香港政府發表《香港數字資產發展政策宣言２﹒０》
，財政司司長陳茂波表示，《政策宣言２﹒０》展現特區政府對數字資產發展的願景，並通過實
踐展示代幣化的實質應用，推進應用場景的多元化。
　
　　個股跌多漲少，全市場超３６００隻個股下跌，金屬新材料、創新藥、光刻機板塊跌幅居前
。汽車整車板塊走弱，千里科技（滬：６０１７７７）跌逾４％、比亞迪（深：００２５９４）
跌逾３％。（ｊｑ）
　
表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９４６﹒０２　　－０﹒３５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４４８﹒４５　　－０﹒２２　　　　６０３１﹒００　　
　　深證成指　　１０３４３﹒４８　－０﹒４８　　　　９８０１﹒００　　
　　創業板指　　２１１４﹒４３　　－０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８９﹒９７　　－０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５８﹒８０　　－０﹒０７　　　　　１﹒６３　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９６﹒９７　　＋０﹒３２　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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