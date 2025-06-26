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AH股新聞

26/06/2025 09:32

微信小遊戲：月活躍用戶達５億，逾３００款遊戲單季流水超千萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》微信（００７００）小遊戲團隊昨（２５日）在微信小遊戲開
發者大會上披露，過去一年，微信小遊戲月活躍用戶達５億，超八成用戶通過下拉、社交、搜索
等微信特有的途徑主動尋找在玩的小遊戲；用戶平均每月同時玩６款小桌戲，每天在線時長同比
增長１０％。目前已有近７０款遊戲達成百萬以上ＤＡＵ（日活躍用戶），超３００款遊戲單季
度流水超過千萬元人民幣。
　
　　小遊戲用戶中，７０％的用戶為跨月黏性用戶。微信小遊戲的用戶忠誠度高、召回流失用戶
效率高，使得平台內孕育出多款穩健運營７年、月活躍用戶超過千萬的小遊戲。
　
　　此外，過去一年，ＰＣ端小遊戲活躍同比上升５５％，商業規模擴大４０％，投放買量提升
４倍。視頻號上的小遊戲內容也越來越受到用戶喜愛，小遊戲直播觀看時長同比增加５４％，短
視頻觀看人次增加２２％。
　
　　在開發側，小遊戲平台目前已有累計超過４０萬的開發者，其中超過八成是不足３０人的中
小團隊。同時，７０％的上市遊戲公司已經投入微信小游戲，他們推動小遊戲向著更高的品質、
更豐富的玩法演進。（ｓｌ）

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