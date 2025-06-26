《大灣區》深圳：穩步放寬或取消跨境交付、境外消費等服貿限制

《經濟通通訊社２６日專訊》深圳市商務局近日印發《深圳市關於促進服務消費高質量發展

的若干措施》，從推動基礎型消費擴容提質增效、推動改善型消費高品質發展、促進新型消費發

展壯大、拓展品質型服務消費空間、打造良好服務消費環境以及健全政策支撐保障體系六個方面

提出２３條具體舉措，旨在以創新激發服務消費內生動能，培育服務消費新增長點，促進深圳市

服務消費高質量發展，助力國際消費中心城市建設。



《若干措施》其中提出，深化服務業擴大對外開放。支持生物技術和外商獨資醫院等醫療領

域擴大開放試點。穩步放寬或取消跨境交付、境外消費和自然人移動等模式下服務貿易限制措施

。持續深化電信、教育、養老、醫療、健康等服務業放寬市場准入。積極參創國家服務貿易創新

發展示範區。加強中外、內地與港澳合作大學，外籍人員子女學校和港澳子弟學校、子弟班建設

。



＊構建「以展促消」新格局，支持網絡文化ＩＰ開發和內容轉化＊



構建「以展促消」新格局。支持與服務消費相關領域市場化辦展，打造消費領域品牌展會活

動。舉辦汽車展、家居展、寵物展、動漫展等，鼓勵參展企業首發產品或服務。用好文博會、禮

品展、家具展等展會帶動效應，探索「門票＋」新模式，帶動吃、住、行、遊、娛、購消費。積

極參加進博會、服貿會，吸引更多國際知名企業投資以及服務業態落地。



大力發展數字服務消費。發展智慧商圈、智慧街區、智慧門店、智慧景區等消費新場景。推

進電子競技、社交電商、直播電商、無人零售店、自提櫃、雲櫃等新業態布局，拓展數字人多場

景應用。支持遊戲、動漫等網絡文化ＩＰ開發和內容轉化，打造多元融合消費新場景。積極申報

國家新型信息消費示範項目，推動應用智能感知設施、５Ｇ＋ＸＲ、人工智能等技術手段，拓展

信息消費應用場景。



＊積極發展家電、服裝等二手交易，加強耐用消費品回收處理＊



積極推進綠色消費發展。鼓勵持續推進「綠色商場」創建，開展綠色家電、綠色建材、新能

源汽車等推廣活動。引導電商、快遞企業優先選購使用綠色快遞包裝產品，採用原箱發貨，減少

物流環節二次包裝。積極發展家電、消費電子產品和服裝等二手交易，加強廢舊家電、消費電子

等耐用消費品回收處理。完善綠色消費場景體系，加強公民綠色消費激勵回饋機制建設。

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