【聚焦數據】上海５月出口增速大縮至３﹒５％，進口增５﹒３％

《經濟通通訊社２６日專訊》上海海關公布，今年５月，上海市外貿進出口３７７１﹒５億

元（人民幣．下同），同比增長４﹒５％，增速比４月大幅回落７﹒２個百分點。其中，出口

１５８３﹒８億元，增長３﹒５％，４月為增長１７﹒２％；進口２１８７﹒７億元，增長

５﹒３％，４月為增長８﹒１％。



前５個月，上海市外貿進出口１﹒８萬億元，同比增長１﹒８％，增速比前４個月提升

０﹒８個百分點。其中，出口７８７３﹒８億元，增長１１﹒５％，增幅比前４月放緩２﹒３個

百分點；進口９９４６億元，下降４﹒８％，降幅比前４個月收窄２﹒５個百分點。



前５個月，民營企業進出口６７１７億元，增長２２﹒２％，增速高出整體２０﹒４個百分

點，佔同期進出口總值的３７﹒７％，拉動全市外貿增長７個百分點。５月，民營企業進出口

１４７７﹒１億元，創單月歷史新高，增長２７﹒３％，是上海市進出口增量的主要貢獻主體。



前５個月，上海對共建「一帶一路」國家進出口７３４６﹒３億元，增長１１﹒４％，佔同

期外貿總值超４成；對東歐、非洲進出口增速超兩成。



＊５月機電產品出口連續三個月破千億元＊



前５個月，上海市出口機電產品５０３８﹒５億元，增長２﹒３％，佔全市出口總值的六成

以上。從走勢看，５月機電產品出口１０５０﹒７億元，連續三個月突破千億元；從商品看，前

５個月，集成電路、筆記本電腦分別出口７４４億元、２１８﹒７億元，分別增長４﹒５％、

１﹒６％；同期，勞密產品出口７７７億元，增長８﹒２％，其中紡織服裝、塑料製品、箱包等

均實現增長。



前５個月，肉類、乾鮮瓜果、乳品等民生消費品進口分別增長８﹒９％、２﹒４％、

２４﹒３％。工業生產方面，前５個月，橡膠、航空器零部件、音視頻設備及其零件、工業機器

人進口分別增長５９﹒６％、２９﹒９％、１８﹒２％、２３﹒１％。（ｓｌ）

