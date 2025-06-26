《Ａ股評論》花旗：利好政策增強投資者信心，滬指有望升破三千五

《經濟通通訊社２６日專訊》花旗發表報告稱，因其他渠道投資回報率下降，以及中國監管
機構為恢復Ａ股市場信心而出台的支持性政策，上證綜指有機會突破３５００點。
分析師Ｊｕｄｙ Ｚｈａｎｇ等人在報告中表示，政府陸續出台政策推動家庭資產配置向股
票轉移，Ａ股走強又將進一步吸引資產配置至股市，形成正反饋。中資券商作為Ａ股市場的代理
料將從Ａ股走強中獲益。（ｓｌ）
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26/06/2025 10:27
《經濟通通訊社２６日專訊》花旗發表報告稱，因其他渠道投資回報率下降，以及中國監管
機構為恢復Ａ股市場信心而出台的支持性政策，上證綜指有機會突破３５００點。
分析師Ｊｕｄｙ Ｚｈａｎｇ等人在報告中表示，政府陸續出台政策推動家庭資產配置向股
票轉移，Ａ股走強又將進一步吸引資產配置至股市，形成正反饋。中資券商作為Ａ股市場的代理
料將從Ａ股走強中獲益。（ｓｌ）
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