內媒：國泰君安國際非唯一申請虛擬資產牌照中資券商

《經濟通通訊社２６日專訊》國泰君安國際（０１７８８）近日獲香港證監會批准，將現有

證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務並提供意見，成為首家可提供該項服務的中資券商

。據《第一財經》引述直接參與虛擬資產牌照申請和系統對接事宜的業內人士透露，多家香港本

地券商（如勝利證券（０８５４０）、艾德證券等）已完成「第１號牌」（證券交易牌照）升級

，國泰君安國際並非唯一一家升級牌照的中資券商，未來或有更多機構入局，而獲得此升級牌照

的券商主要開展的是「分銷」性質的交易服務，而非自營交易所運營。



＊所獲牌照不能自營加密貨幣交易所，禁內地居民參與交易＊



據香港證監會披露，截至６月２４日，一共有４０家機構升級了１號牌，即是將現有證券交

易牌照升級為可通過綜合帳戶安排提供虛擬資產交易服務，包括３８家券商、１家銀行、１家互

聯網公司。上述業內人士指出，此次中資券商獲得的第１號牌（升級）僅是分銷屬性，券商並不

能自建一個加密貨幣交易所，而是將客戶接入現存的加密貨幣交易平台。



具體而言，其模式是在持牌交易所內設立綜合帳戶（Ｏｍｎｉｂｕｓ Ａｃｃｏｕｎｔ），

通過接入交易系統，為客戶提供ＢＴＣ（比特幣）、ＥＴＨ（以太幣）等主流合規幣種的買賣渠

道，不涉及高風險山寨幣或空氣幣。目前，上述多家本地券商已開展同類分銷服務，其在客戶盡

調（ＫＹＣ）、適當性管理與投資者教育等合規要求上與國泰君安國際基本一致，且均禁止中國

內地居民參與交易。（ｓｌ）

