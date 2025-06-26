《債務風險》廣西：舉全區之力助柳州化債，推動柳州債務破局突圍

《經濟通通訊社２６日專訊》廣西壯族自治區黨委書記陳剛昨日在柳州市主持召開自治區黨

委常委會擴大會議，專題研究柳州市債務化解和經濟社會發展工作。會議審議通過了自治區支持

柳州市本級一攬子化債方案、柳州市本級防範化解債務風險實施方案，要求自治區有關部門和柳

州市圍繞方案提出的措施協力攻堅，推動柳州債務化解各項工作落細落實。



會議指出，化解柳州債務是全區防範化解債務風險的重中之重，此次在柳州召開自治區黨委

常委會擴大會議，舉全區之力支持柳州化解債務是落實黨中央決策部署的實際行動，就是要向黨

中央表明廣西啃最硬的骨頭、攻最難的堡壘的堅定決心和鮮明態度，向社會各界和金融機構傳遞

廣西推動柳州債務破局突圍、加快高質量發展步伐的強大信心。



＊柳州債務問題實為政治生態問題＊



會議強調，柳州的債務問題，看似金融風險，實則是政治生態問題。要深刻汲取藍天立等涉

嫌嚴重違紀違法教訓，全面徹底肅清鄭俊康、吳煒嚴重違紀違法案件惡劣影響。不做超越發展階

段的事，不搞短期行為和表面文章，不搞形象工程，不給後續發展留下爛攤子。



此前內媒報道指，財政部於２０２３年１１月初曝光的８宗地方政府隱性債務問責典型案例

中，就包括了柳州市通過要求國有企業墊資建設而新增隱性債務１７６﹒９５億元（人民幣．下

同），涉事的時任柳州市市長吳煒、市委書記鄭俊康先後於２０２３年１１月、２０２４年１月

被查。其中鄭俊康因受賄逾５０００萬元及濫用職權違規舉債上馬柳州輕軌項目，２０２４年

１１月被判囚１６年半；吳煒因受賄１﹒８６億元及在柳州輕軌項目上濫用職權，被判處死緩。



至於藍天立則為廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席，今年５月１６日任上落

馬。當天廣西壯族自治區黨委常委會召開擴大會議通報藍天立落馬時指出，「這再次警示我們，

沒有免罪『丹書鐵券』，也沒有『鐵帽子王』，任何人無論是誰，無論位置多特殊、身份多特殊

，只要觸犯了黨紀國法，都將受到嚴肅懲處」。而在藍天立落馬後４天，廣西黨委書記陳剛宣布

，對非法採礦和涉重金屬污染問題開展倒查十年專項行動，並強調重點查處官商勾結、官員腐敗

、企業嚴重違法等問題。（ｓｌ）

