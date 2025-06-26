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26/06/2025 12:01

亞馬遜首次聯合泡泡瑪特打假，浙江當局檢逾七百件假ＬＡＢＵＢＵ

　　《經濟通通訊社２６日專訊》亞馬遜公布全球打假團隊成立五周年成績，提到近期首次聯合
中國潮流文化品牌泡泡瑪特（０９９９２）配合浙江當地市場監管部門成功打擊了一家售假供應
商。該供應商通過國內某電商批發網站向亞馬遜賣家銷售假冒的ＴＨＥ　ＭＯＮＳＴＥＲＳ　
ＬＡＢＵＢＵ潮流玩具。亞馬遜全球打假團隊在中國經過數月追蹤和調查鎖定售假供應商，並將
案件線索移交給該供應商所在的當地執法部門。執法部門於今年４月現場查獲假冒ＬＡＢＵＢＵ
鑰匙掛件超７００件、包裝材料上千件。
　
　　亞馬遜指出，過去五年，亞馬遜全球打假團隊已從最初僅在兩個國家開展行動，擴展至如今
的１２個國家，包括美國、中國、法國、印度和英國等。五年以來，亞馬遜全球打假團隊已對不
良行為者發起了超過２００宗民事訴訟。亞馬遜打擊製售假和欺詐的工作已促成超過１﹒８億美
元的相關賠償和執法處罰金額。亞馬遜的打假工作也推動了執法機構針對製售假者的訴訟和刑事
處罰，已有超過６５人被判入獄。（ｓｌ）

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