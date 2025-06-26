《中國要聞》民航局：禁帶無３Ｃ標識及被召回充電寶乘坐境內航班

《經濟通通訊社２６日專訊》中國民航局旗下「中國民航報」微信公眾號今日發文指，中國

民航局近日發布緊急通知，自６月２８日起禁止旅客攜帶沒有３Ｃ標識、３Ｃ標識不清晰、被召

回型號或批次的充電寶（移動電源）乘坐境內航班。



民航局指，今年以來，旅客攜帶的充電寶等鋰電池產品機上起火冒煙事件多發，近期多個頭

部品牌充電寶廠家因電芯存在安全風險對多批次產品實施召回，國家市場監管總局撤銷或暫停了

多個充電寶及電池芯廠家３Ｃ認證，有關情況表明旅客隨身攜帶的充電寶存在安全質量隱患，給

民航安全運行帶來的風險持續增大，因此民航局決定進一步採取嚴格管控措施。



＊航企、機場要完善鋰電池起火、冒煙等應急處置預案＊



通知要求，各航司及其代理人應加強對充電寶起火冒煙事件的警示宣傳，積極引導旅客不攜

帶不合格充電寶乘機。各機場要在安檢通道、值機櫃台等醒目位置密集宣傳攜帶充電寶乘機安全

風險及管控政策。各機場安檢部門要加強對旅客隨身攜帶充電寶查驗，嚴防旅客攜帶不合格充電

寶乘機。各航司、機場要在安檢現場增派工作人員，做好旅客的服務指引及解釋工作。要合理設

置旅客對充電寶的自棄、暫存區域，明確暫存手續和流程，為旅客自棄、暫存提供便利。各機場

要抓緊做好航站樓內旅客充電設施的加裝、維護，提高充電設備設施的可用性、可得性，更好滿

足旅客進、出港時的充電需求。



通知還要求各航空公司、機場加強旅客服務人員培訓管理，確保員工熟悉掌握充電寶安全風

險及政策，以便能夠準確、有效地回應旅客問詢。同時，各單位要按要求進一步完善鋰電池起火

、冒煙等緊急情況下的應急處置預案，增強員工情景意識、應急反應能力和協同配合能力，確保

在發生緊急情況時能夠及時、妥善處置。



國產羅馬仕（Ｒｏｍｏｓｓ）、安克（Ａｎｋｅｒ）近日在境內外緊急召回超過２００萬件

移動電源，指部分批次有過熱起火風險，原因是向它們提供電芯的安普瑞斯（Ａｍｐｒｉｕｓ）

在未經批准下變更原材料，導致移動電源有可能在長期循環使用後隔膜絕緣失效，引發過熱甚至

燃燒的安全危機。



今年３月２０日，香港航空ＨＸ１１５杭州飛香港航班Ａ３２０客機機艙行李架有移動電源

起火一事，法國航空事故調查局公布的調查文件就提及，事故是由羅馬仕的移動電源熱失控引起

。目前，安普瑞斯多個相關電池及電芯產品的３Ｃ認證證書，以及羅馬仕、安克、倍思、綠聯等

企業多款移動電源產品的３Ｃ認證證書，均已被暫停。（ｓｌ）



