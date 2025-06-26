  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2025 12:55

【ＦＯＣＵＳ】高考志願「新工科」崛起，中美高薪異曲同工

　　【ＦＯＣＵＳ】「英雄不問出處，高考不問分數」。隨著１３３５萬內地考生周三（２５日
）傍晚起可查詢高考分數，１２年寒窗苦讀正式進入志愿填報的「加時賽」。結合個人興趣、產
業前景、乃至薪酬水平，選對專業重要性不言而喻，更折射社會潮流和國家戰略。
　
＊新增專業預示戰略方向＊
　
　　「電子信息工程」專業出身的梁文峰，憑ＤｅｅｐＳｅｅｋ一鳴驚人；宇樹科技創始人王興
興，更直薦考生選擇跟自己一樣的「機械」專業，顯現就業競爭白熱化和ＡＩ浪潮下，選對專業
，堪稱贏在職業賽道的起跑線。
　
　　　　看看各重點高校今年的招生章程，最新趨勢簡而言之，即是「棄文從工」。拋開沸沸揚
揚的復旦大學文科「腰斬手術」，將招生比率從最高４０％壓縮至２０％，從教育部新增２９個
本科專業的審批結果，涵蓋人工智能教育、集成電路科學與工程、低空技術與工程、碳中和科學
與工程、工業軟件、醫療器械與裝備工程等，即可一窺國家戰略產業方向。
　
＊物理膺首選或必選科目＊
　
　　此外，繼去年批復設立深圳理工大學後，教育部今年再批復設立大灣區大學、寧波東方理工
大學，全數劍指理工科新型研究。
　
　　即使是本港高校在內地的分校，例如香港科技大學（廣州）、香港城市大學（東莞），今年
本科招生亦列明考生首選╱必選物理科目，相當於將文科生拒之門外。招生專業包括智慧製造工
程、電腦科學與技術、材料科學與工程、能源與動力工程、機器人工程等。
　
　　中國高校「新工科」熱度方興未艾，教育界智庫麥可思《２０２５年中國本科生就業報告》
就顯示，易就業、薪資高的本科專業皆為工科，其中首推微電子科學與工程、電氣工程及自動化
、機械電子工程。
　
＊麻省理工薪酬遙遙領先＊
　
　　無獨有偶，擁有強大ＳＴＥＭ（科學、技術、工程、數學）課程的美國大學，在畢業生薪酬
榜上遙遙領先。除了一騎絕塵的麻省理工學院，喬治亞理工學院、加州理工學院、密蘇里科技大
學等同可觀。
　
　　至於專業，紐約聯儲發布的最新大學畢業生就業市場表現統計顯示，職業生涯早期平均薪資
最高的是計算機工程、電腦科學、化工，同為８萬美元；其次為電機工程（７﹒８萬美元）、工
業工程╱航空航太工程（７﹒６萬美元）、機械工業（７﹒５萬美元）。
　
　　不過，高薪並不代表穩定，例如計算機工程的失業率高達７﹒５％，僅次於人類學
（９﹒４％）、物理（７﹒８％）。相反，最容易找到工作的大學專業依次為營養學、建築服務
、動植物科學。值得留意的是，土木工程在美國列「容易就業」排名第四，在內地卻被嘲為「天
坑」專業。
　
　　環顧全球，「硬科技」未來不僅是國家的實力基石，更是個人職業的護城河。那麼，日漸式
微的「文科」價值何在？答案指向寶貴的批判思考和同理之心。

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/06/2025 13:32  《中國要聞》民航局：禁帶無３Ｃ標識及被召回充電寶乘坐境內航班

下一篇新聞︰26/06/2025 12:07  《Ａ股焦點》榮昌生物披露交易後ＡＨ挫，或因合作模式與市傳不同

其他AH股新聞
More

26/06/2025 14:03  《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報６﹒９７元人幣

26/06/2025 13:37  《Ａ股行情》國補資金下月發，零售板塊升，滬指午後升０﹒０６％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處