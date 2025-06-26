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26/06/2025 18:10

《中國要聞》中辦國辦：推進防洪水庫建設，完善城鄉防洪排澇體系

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於全面推進江河保護治
理的意見，主要目標是：到２０３５年，現代化流域防洪減災體系基本完善，防洪安全保障能力
顯著提高；水資源節約集約利用水平進一步提高，城鄉供水安全保障水平明顯提升；江河生態環
境質量全面改善，水生態系統健康穩定；水文化繁榮發展，影響力顯著增強；江河保護治理體制
機制更加完善，人水關係更加和諧。
　
　　意見其中提出，完善流域防洪工程體系。健全由水庫、河道及堤防、蓄滯洪區等組成的流域
防洪工程體系。推進防洪水庫建設，提升已建水庫防洪能力，強化庫容管理。定期開展水庫水閘
安全鑑定，及時除險加固。推進大江大河幹流堤防達標建設，加快中小河流系統治理，實施農村
水系綜合整治。加快推進蓄滯洪區建設，完善功能布局，加強空間管控和產業引導，依法加強蓄
滯洪區管理，嚴控人口遷入，引導區內人口有序外遷。實施洲灘民垸分類治理。完善城鄉防洪排
澇體系，健全洪澇聯排聯調機制。提升山洪災害防治和風暴潮防禦能力。
　
　　意見並提出，發揮水資源綜合利用功能。加快推進西南地區水電基地建設，合理布局、積極
有序開發建設抽水蓄能電站，實施小水電站綠色改造提升，推進水風光一體化基地規劃建設。鞏
固提升長江黃金水道、珠江、京杭大運河黃河以南段等航運主通道功能，有序推進內河航運發展
。（ｓｌ）

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