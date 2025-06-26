《神州金融》金監總局、人行：未來五年基本建成高質普惠金融體系

《經濟通通訊社２６日專訊》國家金融監督管理總局、中國人民銀行聯合發布《銀行業保險

業普惠金融高質量發展實施方案》。《實施方案》明確，未來五年基本建成高質量綜合普惠金融

體系，普惠金融促進共同富裕邁上新台階。普惠金融服務體系持續優化，普惠信貸體系鞏固完善

，普惠保險體系逐步健全。



＊加強「三農」領域信貸供給，開發小微企業保險產品＊



《實施方案》提出，要優化普惠金融服務體系，健全多層次、廣覆蓋、差異化的普惠金融機

構體系，完善縣鄉村金融服務。要鞏固提升普惠信貸體系和能力，完善普惠信貸管理體系，提升

小微企業信貸服務質效，加強「三農」領域信貸供給，加大脫貧地區和特定群體信貸幫扶力度，

強化民營企業信貸支持。要加強普惠保險體系建設，推進保險公司專業化體制機制建設，豐富普

惠保險產品供給，提供優質普惠保險服務，強化普惠保險監管政策引領。



《實施方案》又提出，推動農業保險持續「擴面、增品、提標」，開發推廣適應小微企業需

求的財產保險、責任保險、出口信用保險等產品，推動保險公司加大對農民健康保險、養老保險

、意外傷害保險、人壽保險等人身保險產品供給。研究將普惠保險發展情況納入保險公司監管評

價體系。完善普惠保險統計指標體系，持續提升統計數據質量。（ｓｌ）

